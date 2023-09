3:1 - Dörnberg siegt erneut

Von: Joachim Hofmeister

Teilen

Doppeltorschütze: Co-Trainer Robert Franke gratuliert Rico Lotzgeselle zu zwei Treffern. Dörnberg besiegte Eichenzell 3:1. © Joachim Hofmeister

Dörnberg – Erneut große Freude im Bergstadion. Der FSV Dörnberg hat nach dem 2:0-Sieg vom Mittwoch gegen den SC Willingen eindrucksvoll in der Fußball-Verbandsliga Nord nachgelegt. Die Habichtswalder feierten einen verdienten 3:1 (1:2)-Erfolg über den FC Britannia Eichenzell und sind nun punktgleich mit dem Gegner vom Sonntag. Die Tore für die Gastgeber erzielten Rico Lotzgeselle (20., 50.) und Martin Stück (68). Daniel Kratz traf auf der anderen Seiten (45.).

„Die Mannschaft hat heute wieder eine gute Reaktion auf die schwachen Vorstellungen zu Beginn der Saison gezeigt“, sagte der Doppeltorchütze. „Gegen Willingen haben wir schon kämpferisch überzeugt, heute stimmte auch die spielerische Linie“, so Lotzgeselle, der von Trainer Tobias Hake diesmal nicht auf der rechten, sondern auf der linken Außenposition aufgestellt wurde.

„Wir haben gefightet bis zum Umfallen, von der ersten bis zu letzten Minute.“ Und: „Man hat gesehen, dass wir das Fußballspielen nicht verlernt haben.“

Lotzgeselle freute sich genauso über die drei Punkte wie seine Mitspieler und sein Trainer. „Wir hatten von Anfang an Zugriff auf das Spiel und haben uns nicht durch den Gegentreffer aus dem Konzept bringen lassen“, so Hake.

Kratz war nach einem Freistoß nahe der Torauslinie per Kopfball erfolgreich. „Dass wir mit 1:1 in die Pause gehen mussten, war natürlich nicht gut. Meine Mannschaft hat den Plan aber nach dem Seitenwechsel fortgesetzt. Sie hat das umsetzen können, was ich ihr mit auf den Weg gegeben habe und sich früh mit dem 2:1 belohnt.“

War Lotzgeselle in der 20. Minute mit einem Schuss nahe der Strafraumgrenze erfolgreich, staubte er zum 2:1 ab. Dennis Dauber hatte aus 25 Metern abgezogen, FC-Torwart Christoph Grösch konnte den Ball nicht festhalten. Lotzgeselle war zur Stelle und brachte seine Farben erneut in Führung.

Wenig später hatte Lotzgeselle nach einem Doppelpass mit Dauber das 3:1 auf dem Fuß. Der 25-Jährige verzog aber, das Spielgerät ging knapp am Eichenzeller Gehäuse vorbei (62.).

Der dritte Dörnberger Treffer fiel schließlich in der 68. Minute. Für die meisten der 200 Zuschauer war es wohl eher ein Zufallsprodukt. Für sie war es ein als Flanke gedachter Ball, der über Britannia-Keeper Grösch hinweg und im langen Eck landete. Absender Stück aber sagt: „Ich wollte den Ball genau dorthin haben.“

In Dörnberg ist das Lachen nach dem dritten Saisonsieg wieder zurückgekehrt. Der FSV geht mit breiter Brust ins Kreispokal-Viertelfinale am kommenden Mittwoch gegen den SSV Sand. (Joachim Hofmeister)