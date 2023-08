Schnell in den Ligamodus finden

Von: Michael Wepler

Zum Start auswärts gefordert: Tobias Oliev spielt mit Sand in Lichtenau. © Joachim Hofmeister

Sand – Mit einem stark veränderten Kader startet der SSV Sand am Samstag (16 Uhr) beim Lichtenauer FV in seine inzwischen 15. Saison in Folge in der Fußball-Verbandsliga. Nach dem Weggang des mit neun Treffern besten Torschützen der Vorsaison, Jan-Philipp Schmidt, stießen zehn neue Spieler zu den Sandern, von denen aber nur Verteidiger Jacob Splietorp vom Absteiger Wabern und bei seiner ersten Station in Sand von 2011 bis 2014 Verbandsligaerfahrung sammelte.

Neun Einsätze beim FC Gießen II in der Verbandsliga Mitte weist Timur Ögretmen auf und Johannes Lautenschläger kam in Schwalmstadt zu einem Einsatz in der sechsthöchsten deutschen Spielklasse. „Wir haben uns diese Spieler nach ihrem Potenzial und ihrem Charakter ausgesucht. Sie machen einen guten Eindruck, müssen sich aber erst in der neuen Liga zurechtfinden“, erwartet SSV-Spielertrainer Tobias Oliev einen schwierigen Start für seine neue Mannschaft.

Einer der Neuen, der sich positiv präsentiert hat, ist der vom A-Jugend-Verbandsligisten KSV Baunatal gekommene Jannik Essmann. „Wir haben eine tolle, engagierte Truppe. Ich bin in den Testspielen zu vielen Einsätzen gekommen und habe einige Tore geschossen. Die Testspielergebnisse sind eher zweitrangig, weil wir verschiedene Systeme ausprobiert haben.“

Die Liga und der kommende Gegner sind für ihn hingegen noch Neuland: „Ich habe gehört, dass es eine starke Mannschaft ist mit erfahrenen Spielern.“ Im Gegensatz zu den Sandern läuft Lichtenau mit einer wenig veränderten und eingespielten Mannschaft auf.

Neben drei jungen Talenten stieß mit Sergiu Nazar ein Angreifer hinzu, der zuvor mehrere Jahre in der ersten moldawischen Liga gespielt hat. Daher traut Oliev den Lichtenauern für die neue Saison noch etwas mehr als Platz neun in der abgelaufenen Saison zu, auch wenn sie sich in der Vorwoche eine 0:1-Niederlage im Hessenpokal beim Gruppenligisten Mengeringhausen geleistet haben.

In der Vorsaison gab es für die Sander gegen den LFV im Hinspiel auf eigenem Platz eine 0:2-Niederlage und im Rückspiel ein 1:2. Damit es diesmal besser wird, muss sich der SSV steigern und an seinen starken Schlussspurt der Vorsaison, mit dem am Ende noch der Klassenerhalt gelang, anknüpfen.

Die Ergebnisse der Vorbereitung verliefen durchwachsen. Die Generalprobe missglückte mit zwei 0:2-Heimpleiten gegen den VfL Kassel und Hessen Kassel II. Dennoch zeigte sich Oliev mit der Vorbereitung zufrieden: „Mit dem Verlauf der Vorbereitung, den Trainingseindrücken und der neuen Mannschaft bin ich absolut zufrieden. In den Testspielen konnten meine Spieler diese Leistungen aber noch nicht umsetzen.“ (Michael Wepler)