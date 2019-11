Verfolgerduell an der Weser

Der Tabellenvierte empfängt den Dritten Großenlüder/Hainzell

+ Angeschlagen: Ob die Wesertalerin Tessa Herbold am Sonntag gegen Großenlüder dabei ist, steht noch nicht fest. Foto: Löschner

Oberweser – Zu einer reizvollen Begegnung kommt es am Sonntag (17 Uhr) in der Sporthalle in Lippoldsberg zwischen der HSG Wesertal und der HSG Großenlüder/Hainzell. Es ist das Verfolgerduell der Frauenhandball-Landesliga zwischen dem Vierten Wesertal und dem Dritten Großenlüder/Hainzell.