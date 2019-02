Verfolgerduell in Calden

In der Handball-Bezirksoberliga empfängt die HSG Ahnatal/Calden die GSV Eintracht Baunatal II zum Verfolgerduell. Die SHG Hofgeismar/Grebenstein will ihrer Favoritenrolle gegen den Letzten HSG Bad Wildungen/Friedrichstein/Bergheim gerecht werden.

Sieg ist Pflicht

Hofgeismar/Grebenstein - Bad Wildungen/Fr./Bergheim, heute, 19 Uhr, Kreissporthalle Grebenstein. Nach zuletzt zwei Niederlagen will die SHG Hofgeismar/Grebenstein gegen die HSG Bad Wildungen/Friedrichstein/Bergheim wieder zwei Punkte einfahren. War die Heimniederlage gegen den Zweiten Wehlheiden noch zu erwarten, so war doch der Auftritt bei der 30:31-Niederlage beim Nachbarn Reinhardswald etwas enttäuschend. Nun will der Tabellenfünfte seiner Favoritenrolle gegen die Badestädter gerecht werden. Diese haben nach der 30:35-Niederlage gegen Fuldatal/Wolfsanger II immer noch keinen Punkt auf dem Konto. Damit das auch heute Abend so bleibt, sollte die SHG das Spiel von Beginn an sehr konzentriert angehen. Zwar konnte das Hinspiel mit 35:28 gewonnen werden, doch tat sich die SHG lange Zeit recht schwer. Auch wenn SHG-Trainer Sebastian Degethoff weiterhin auf mehrere Stammspieler verzichten muss, sollte in Normalform ein Sieg gegen die Mannschaft des früheren SHG-Spielers Martin Lambrecht herausspringen.

Revanche im Blick

Ahnatal/Calden - Eintracht Baunatal II, Sonntag, 18 Uhr, Calden. Ihre derzeit gute Form will die HSG Ahnatal/Calden auch in ihrem Heimspiel gegen GSV Eintracht Baunatal II unter Beweis stellen. Das Hinspiel verlor der Tabellenvierte mit 24:27 und nun soll in eigener Halle etwas Zählbares herausspringen. Die Vorzeichen sprechen für eine spannende und interessante Partie, bei der Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage entscheiden dürften. Bei einem Erfolg könnten die Vereinigen bis auf einen Punkt an den Tabellendritten heranrücken. In der Vorwoche gab es im Derby bei der SVH Kassel nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit einen am Ende klaren 34:26-Sieg. Dabei zeigte sich besonders Torhüter Marcel Ledderhose gut aufgelegt. Er will erneut ein starker Rückhalt sein und seine Gegenüber zur Verzweiflung bringen.

Zu überzeugen wussten auch die Großenritter zuletzt mit einem 32:26-Heimerfolg über Zwehren/Kassel, jener Mannschaft, bei der die HSG vor zwei Wochen mit 30.25 gewinnen konnte. zmw