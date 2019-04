 Verfolgerduell sieht keinen Sieger

Ippinghausen – Das Spitzenspiel der Fußball-Kreisoberliga zwischen dem bisherigen Tabellenvierten FSG Weidelsburg und dem Spitzenreiter TSV Zierenberg endete doch etwas überraschend.

Denn die ganz oben stehenden Kicker aus dem Warmetal von Trainer Daniel Schmidt, der auch in der kommenden Saison dieses Amt bekleiden wird, mussten in der laufenden Runde ihre dritte Niederlage verbuchen. Sie zogen unter der Weidelsburg mit 1:2 (1:1) den Kürzeren.

Damit schrumpfte der Zierenberger Vorsprung auf den ärgsten Verfolger Schauenburg zwar auf sechs Punkte. Das aber sollte bei den noch anstehenden Begegnungen gegen die Kellerkinder Sand II, Dörnberg II und Elbetal für den Gruppenligaaufstieg reichen, bevor es am letzten Spieltag (25. Mai) nach Schauenburg geht.

Bereits ab Mitte des ersten Durchgangs mussten die Zierenberger in Unterzahl spielen, konnte Robin Möller (23.) doch nach Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen gehen. Da hatten die Weidelsburger bereits mit 1:0 die Nase vorne. Stefan Niklas Jacob (4.) hattte die Gastgeber früh in Führung gebracht.

Von einem personellen Übergewicht der Platzherren von Coach Jörg Krug war während der gesamten Restzeit aber nichts zu spüren. Zierenberg erarbeitete sich trotzdem optisch ein leichtes Plus, kam durch Daniel Dzaja (35.) nicht unverdient zum zwischenzeitlichen 1:1-Gleichstand.

Auch nach dem Seitenwechsel setzten die Gäste überwiegend die Akzente, ohne dies jedoch zählbar verwerten zu können. Ein um das andere Mal bissen sie sich in der gut gestaffelten und kompromisslos agierenden Weidelsburger Abwehr fest oder scheiterten an Platzherrentorwart Matthias von Knebel.

Besser machten es die Weidelsburger. Eine Flanke in den Zierenberger Strafraum fand exakt den Kopf von Kai Amelung (78.). Gegen dessen Kopfballtorpedo war TSV-Keeper Tobias Hauk machtlios: 2:1. Den Vorsprung schaukelte Weidelsburg über die Zeit.

Immenhausen und Reinhardshagen trennen sich 1:1

Das mit Spannung erwartete Verfolgerduell in der Fußball-Kreisoberliga um den begehrten Relegationsplatz zwischen dem TSV Immenhausen und der SG Reinhardshagen sah keinen Sieger. Am Ende stand es 1:1 (1:1). Das hilft keinem so richtig weiter, wenngleich es der SGR vermutlich etwas besser in die Karten passte. Reinhardshagen rutschte zwar auf den vierten Tabellenplatz ab und hat auf Rang zwei drei Punkte Rückstand. Doch am kommenden Sonntag haben sie zu Hause den einen Punkt besseren Dritten Weidelsburg zu Gast und können dem Zweiten auf den Fersen bleiben. Immenhausen mit fünf Zählern weniger dagegen dürfte aus dem Rennen sein. Die Platzherren erwischten einen Auftakt nach Maß. Gespielt war noch keine Minute, da stimmten die Immenhäuser Fans bereits den Torjubel an. Mahmut Baksoy (1.) hatte seine grün-weißen Farben in Führung gebracht. Die Freude der Hausherren von Interimstrainer Christian Exner war aber von kurzer Dauer. Denn nur fünf Minuten später musste Platzherrentorwart Uli Finke hinter sich greifen, bezwungen zum 1:1-Gleichstand durch Samik Bisevac (6.). Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff, wobei die Zuschauer ihr Kommen aber nicht bereuen mussten. Denn sie bekamen von beiden Mannschaften eine auf hohem Niveau stehende Partie geboten, die unterm Strich auch keinen Sieger verdient gehabt hätte. Einziges Manko: Torszenen gab es kaum.

Schauenburg bleibt auf Relegationskurs

Im Rennen um den Relegationsplatz in der Fußball-Kreisoberliga Richtung Höherklassigkeit ließ die SG Schauenburg mit einem 5:1 (0:0)-Sieg beim FSV Dörnberg II nichts anbrennen. Nach einem so klaren Erfolg der Vereinigten sah es aber lange nicht aus. Denn bis zur Dörnberger Führung durch Max Reichmann (55.) setzten die Platzherren überwiegend die Akzente und hätten bis dahin den Chancen nach auch schon das Signal auf Grün stellen können. Die mangelhafte Dörnberger Chancenverwertung sollte sich aber rächen. Innerhalb von drei Minuten drehten Luca Siciliano (68., 70.) und Luca Riehl (69.) mit einem Dreifachschlag den Spieß um. Nun riss bei den Dörnbergern nicht nur der Faden, sondern sie resignierten auch. Schauenburg hatte nun das Spiel und den Gegner überdeutlich in der Hand und hätte den Möglichkeiten durchaus mehr als die weiteren Treffer von Kevin Siebert (86.) und Philipp Werner (86.) machen können. Die SG hat jetzt zwei Punkte Vorsprung vor dem Dritten.

Sand II verliert nach 1:0-Pausenführung mit 1:3

Ganz lange Gesichter in den Reihen des SSV Sand II. Denn die Verbandsligareserve musste sich im prestigeträchtigen Nachbarschafts- und Kellerderby der Fußball-Kreisoberliga trotz Vorteil der heimischen Höhe mit 1:3 (1:0) geschlagen geben. Danach sah es beim Gang zur Pausenerfrischung jedoch nicht aus. Denn im ersten Spielabschnitt diktierten die Sander überwiegend das Geschehen, konnten ihre Dominanz aber nur durch den Kopfballtreffer von Fabian Oliev (26.) zählbar umsetzen. Die Elbetaler versuchten es immer wieder mit der Kontertaktik, ohne jedoch damit für nennenswerte Gefahr vor dem Platzherrenkasten zu sorgen. Nach dem Seitenwechsel wurden die Sander kalt erwischt, mussten durch Muhammed Ünal (50.) den 1:1-Ausgleich schlucken. Der Schock saß. Bei den Hausherren riss etwas der Faden, damit bauten sie den Gegner regelrecht auf. Der konnte dies auch nutzen und durch Jannik Lang (60.) in Führung gehen Was wäre gewesen, wenn? Wenn nämlich der Freistoß von Fabian Oliev (78.) nicht am Gästepfosten gelandet wäre? Besser machte es Ünal (90.) und tütete den dritten Elbetaler Sieg endgültig ein.

Balhorn stürmt mit 4:1 den Elsinger Wald

Der FC Oberelsungen muss weiter als Tabellendrittletzter ein Dasein im Tabellenkeller der Fußball-Kreisoberliga fristen. Trotz Heimvorteil mussten die Elsinger dem SV Balhorn mit 1:4 (0:2) Tribut zollen. Die Gäste legten los wie die Feuerwehr und hatten schon nach einer Viertelstunde die Weichen auf Erfolg gestellt. Andreas Harbusch (8.) brachte seine Farben in Front, Louis Köhler (16.) baute den Vorsprung aus. Erst danach wachten die Elsinger auf, konnten nun spielerisch dem Gegner auf Augenhöhe begegnen, ohne aber den notwendigen Druck nach vorne zu entwickeln und damit für Gefahr zu sorgen. Nach dem Seitenwechsel aber nahmen die Balhorner dann klar das Heft in die Hand, hatten das Spiel und den Gegner jederzeit sicher im Griff. Mit einem unhaltbaren 25-Meter-Gewaltschuss unter die Querlatte erzielte Kevin Möller (51.) den dritten SVB-Treffer. Oberelsungen steckte nicht auf, mehr als der Ehrentreffer durch Henrik Fenner (60.) wollte aber nicht gelingen. Den Balhorner Schlusspunkt setzte dann Martin Dietrich (81.), gab mit einem Strafstoß FCO-Keeper Timo Schön das Nachsehen.

TuSpo-Zweite nach 3:0-Führung nur 3:3

In der Partie der Fußball-Kreisoberliga zwischen dem TSV Ersen und dem TuSpo Grebenstein II schienen beim Gang zur Pausenerfrischung die Verbandsligareserve aus dem Sauertal bereits die drei Punkte eingetütetv zu haben. Denn da hatten die Grebensteiner bereits mit 3:0 die Nase vorne. Den TuSpo-Torreigen hatte Jonas Stiegel (14.) eröffnet, Niklas Fleck (28., 42.) im Doppelpack baute den Vorsprung weiter aus. Mit diesem Ergebnis waren die gastgebenden Gelb-Schwarzen noch gut bedient. Denn die TuSpo-Zweite diktierte im ersten Durchgang überdeutlich das Geschehen und war Ersen in allen Belangen überlegen. Anscheinend muss es in der Kabine der Hausherren doch eine deutliche Ansage gegeben haben. Denn zu Beginn des zweiten Durchgangs präsentierten sich die Ersener aus einem völlig anderen Holz geschnitzt, wobei die Grebensteiner daran aber nicht ganz schuldlos waren. Im Zeichen ihrer klaren Führung ließen sie nämlich immer mehr den Schlendrian in ihre Reihen einziehen und ermöglichten damit, dass Ersener immer besser ins Spiel finden konnte. Doch es dauerte nach der Pause über eine Viertelstunde, ehe Aydin Ölge (65.) mit seinem Anschlusstreffer die Wende einläutete. Als Denis Sinanovic (87.) den TSV-Rückstand weiter minimierte, spielten die Ersener nun Alles oder Nichts. Und sie belohnten sich dafür. In der zweiten Minute der Nachspielzeit konnte ein Platzherrenangriff nur regelwidrig gestoppt werden, den Strafstoß nutzte Aydin Ölge zum 3:3.

Sand II verliert nach 1:0-Pausenführung mit 1:3

Ganz lange Gesichter gab es am Sonntag in den Reihen des SSV Sand II. Die Verbandsligareserve musste sich im prestigeträchtigen Nachbarschafts- und Kellerderby der Fußball-Kreisoberliga trotz Vorteil der heimischen Höhe mit 1:3 (1:0) geschlagen geben. Trotz des Sieges bleibt Elbetal Vorletzter und die Sander auf dem viertletzten Rang. Danach sah es beim Gang zur Pausenerfrischung jedoch nicht aus. Denn im ersten Spielabschnitt diktierten die Sander überwiegend das Geschehen, konnten ihre Dominanz aber nur durch den Kopfballtreffer von Fabian Oliev (26.) zählbar umsetzen. Die Elbetaler versuchten es immer wieder mit der Kontertaktik, ohne jedoch damit für nennenswerte Gefahr vor dem Platzherrenkasten zu sorgen. Nach dem Seitenwechsel wurden die Sander kalt erwischt, mussten durch Muhammed Ünal (50.) den 1:1-Ausgleich schlucken. Der Schock saß. Bei den Hausherren riss etwas der Faden, damit bauten sie den Gegner regelrecht auf. Der konnte dies auch nutzen und durch Jannik Lang (60.) in Führung gehen Was wäre gewesen, wenn? Wenn nämlich der Freistoß von Fabian Oliev (78.) nicht am Gästepfosten gelandet wäre? Besser machte es Ünal (90.) und tütete den dritten Elbetaler Sieg endgültig ein.