Verkorkster Auftakt für Wolfhagen

FSV verliert 1:4 gegen Rothwesten

+ Zu wenig: Wolfhagens Ehrentorschütze Andre Nordmeier (rechts) verfolgt den Rothwestener Nikolaj Eckhardt. Die Gäste behielten an der Liemecke mit 4:1 Toren die Nase vorne. Foto: Reinhard Michl

Wolfhagen – Den Start in das neue Saison hatte sich der Fußball-Gruppenligist FSV Wolfhagen doch etwas anders vorgestellt. Denn die Hausherren von Trainer Halil Inan unterlagen an der heimischen Liemecke vor 150 Zuschauern gegen den TSV Rothwesten, der im vergangenen Jahr an gleicher Stelle noch mit 0:5 den Kürzeren zog, mit 1:4 (0:1).