Tischtennis: Viele Tipps vom Bundestrainer

Liebenau. Jörg Roßkopf zu Gast in Liebenau: Der ehemalige Weltklassespieler beeindruckte die Spieler und begeisterte die Zuschauer.

Die Gaudi und die Freude am Sport kamen am Freitag nicht zu kurz als der Bundestrainer der deutschen Tischtennis-Herrenmannschaft, Jörg Roßkopf, in der Liebenauer Kreissporthalle einen Trainingsnachmittag anbot. Gekommen war der ehemalige Weltklassespieler auf Einladung des TSV Ostheim/Zwergen. Und als Roßkopf zum Ende und Höhepunkt der Veranstaltung die beiden Kasseler Oberliga-Spieler Niklas und Marco Hilgenberg (früher Velllmar und Hofgeismar) zum Schaukampf einlud, sahen die zahlreichen Zuschauer und Tischtennisfans nicht nur Sport auf hohem Niveau, sondern zwischendurch immer wieder einen humorvoll aufgelegten Bundestrainer. Als der stark aufspielende Niklas Hilgenberg im Begriff war, den zweiten Satz zu gewinnen, da tauschte Roßkopf kurzerhand die Schläger aus: Sich nahm er ein übergroßes Exemplar und dem verdutzten Hilgenberg händigte er einen Schläger in Mini-Format aus. Da hatte Roßkopf die Lacher auf seiner Seite. Ansonsten aber sah das Publikum bei einigen imposanten Ballwechseln, dass die Beschreibung von Tischtennisspielern als „Zelluloid-Artisten“ nicht weit hergeholt ist. Am Ende gewann der Rekordinternationale das Match gegen Niklas in drei und das gegen Marko in zwei Sätzen.

Zu Beginn seines Besuchs schaute der 47-jährige Profi sowohl den erwachsenen Spielern des gastgebenden Vereins als auch Jugendlichen des SST Liebenau beim Training zu. Dabei gab er ihnen reichlich Tipps was sie verbessern könnten. Die meisten machten den Fehler, dass sie zu weit von der Platte entfernt stünden, war eine der Beobachtungen Roßkopfs.

+ Erinnerungsbild mit Bundestrainer: Malte Fricke, Anna Lückel, Leon Hanewinkel, Nils Becker und Shirin Hoßfeld.

Grundsätzlich gab der Coach zu Bedenken, dass wer Erfolg haben will, viel Zeit ins Training investieren müsse - „unter fünf bis sechs Stunden täglich geht das nicht.“ Außerdem sollte man möglichst früh anfangen, wer zehn Jahre alt sei hätte schon viel verloren.

Außerdem gab der Trainer den Besuchern Gelegenheit Fragen zu stellen. Da berichtete er etwa vom Erfolg der Nationalmannschaft, die bis auf 1988 bei jeder Olympiade eine Medaille errungen hätte. Die Spitzenstellung der Asiaten begründete er damit, dass diese sehr stark finanziell gefördert würden,

Gut an kam auch die Autogrammstunde von Roßkopf, wo er mit viel Ruhe Bälle, T-Shirts und Schläger unterschrieb. (geh/zta)