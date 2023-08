Vier-Tore-Mann fraglich

Einsatz fraglich: Grebensteins Kapitän Manuel Frey plagt sich derzeit mit Leistenproblemen herum. © Joachim Hofmeister

Grebenstein – Nach dem ersten Sieg im dritten Spiel steht der Fußball-Gruppenligist Tuspo Grebenstein vor seiner ersten Auswärtsaufgabe. Und diese hat es gleich in sich, denn der Tuspo gastiert schon heute Abend (19.30 Uhr) auf der Langenbergkampfbahn beim GSV Eintracht Baunatal.

Die Eintracht zählt neben Hessen Kassel II zu den Topfavoriten auf den Aufstieg. In der Vorsaison scheiterten die Großenritter ebenso als Zweite ihrer Gruppe wie die KSV-Reserve in den Relegationsspielen zur Verbandsliga. Nun nehmen sie einen erneuten Anlauf in Richtung Aufstieg und haben ihre ersten drei Spiele gewonnen. Zuletzt gab es einen sicheren 3:0-Erfolg beim Aufsteiger Wilhelmshöhe, jener Mannschaft, die vor einer Woche mit 3:1 in Grebenstein siegte.

Trotz der Schwere der Aufgabe sieht Tuspo-Trainer Maximilian Schäfer dem Spiel mit Vorfreude entgegen: „Wir spielen Freitagabend unter Flutlicht. Ich hoffe, dass es dort ein packendes Spiel geben wird.“ Ob er in diesem Spiel auf seinen Kapitän und schon viermal erfolgreichen Torjäger Manuel Frey zurückgreifen kann, ist allerdings noch fraglich.

Nach seinen drei Toren beim 5:1 im letzten Spiel gegen Wanfried plagt er sich mit Leistenproblemen. Den ersten Sieg bewertet der 29-Jährige als Erleichterung: „Wir hatten schon Druck, denn wir hatten uns aus unseren drei Heimspielen schon mehr ausgerechnet. Die Niederlage gegen Hessen Kassel II war keine Überraschung, aber gegen Wilhelmshöhe hatten wir einen rabenschwarzen Tag.“

Positiv bewertet er, dass seine Mannschaft gegenüber den ersten Spielen deutlich mehr Torchancen herausspielen konnte. Beim Aufstiegskandidaten Eintracht Baunatal erwartet die Grebenstein ein anderes Spiel, wobei Frey seine Mannschaft dennoch nicht chancenlos sieht: „Wir müssen kompakt stehen. Entscheidend wird sein, dass uns keine Fehler im Spielaufbau unterlaufen, denn das wird Eintracht Baunatal sicherlich bestrafen. Da ist diese Mannschaft sehr stark.“

Ein wichtiges Augenmerk werden die Grebensteiner auf die Standards der Eintracht durch ihren Spielmacher Antonio Bravo-Sanchez legen müssen, der Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Großenritter ist. Auch wenn hinter dem Einsatz des Kapitäns noch ein Fragezeichen steht, kehren mit Jörn Metzner und Adil Zenebe zwei zuletzt fehlende Spieler in den Kader zurück. (Michael Wepler)