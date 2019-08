Viertes Spiel – vierte Pleite

Wolfhagen – Es bleibt dabei. Der mit viel Vorschusslorbeeren in die neue Punktspielrunde der Fußball-Gruppenliga gestartete FSV Wolfhagen muss als einzige Mannschaft der Klasse weiter auf das erste Erfolgserlebnis warten und fristet deshalb ein Dasein am Tabellenende.

Trotz Vorteil der heimischen Liemecke sahen die „Wölfe“ von Coach Halil Inan gegen den FSK Vollmarshausen unter ihrem neuen Trainer Jens Alter ganz schlecht aus und bekamen mit 0:4 (0:3) das Fell über die Ohren gezogen. I

n der vierten Pflichtaufgabe also die vierte Nullnummer, wobei die bittere Heimschlappe doppelt zu Buche schlägt. Denn Vollmarshausen hockte ebenfalls im tiefen Tabellenkeller, verbesserte sich durch den Dreier auf Rang neun.

Nicht wenige treue FSV-Fans bilanzierten die Vorstellung ihrer Mannschaft mit der Redewendung „schlimmer gehts nimmer“ als fußballerischen Offenbarungseid. In der Tat. Wieder einmal erlaubte sich die Platzherrenabwehr katastrophale Schnitzer, die Vollmarshausen nur dankend annehmen musste - und dies auch tat; durch Miguel Schneppe (17.), Tom Zappe (30.) und Marco Sirringhaus (44.), wobei FSV-Schlussmann Sebastian Schmidt jeweils machtlos war. Die kämpferisch starken Gäste hätten auch bis zur Pausenerfrischung höher führen können, dies verhinderte Schmidt bei einem Freistoßhammer von Niklas Toth (10.).

Wolfhagen besaß aber auch einige guten Chancen. Doch der krönende Abschluss gegen eine kompromisslos agierende, gut gestaffelte und organisierte Abwehrreihe wollte ihnen nicht gelingen. Die mangelhafte Chancenverwertung und das desolate Defensivverhalten waren aber nicht die einzigen Knackpunkte der „Wölfe.“

Kurz gesagt: Da stimmte es im gesamten System hinten und vorne nicht. Bei den Pass- und Laufwegen waren die Hausherren oft ebenso neben der Spur wie im Zweikampfverhalten. Statt mit Kreativität, Ideenreichtum und Überraschungsmomenten verzettelten sich die „Wölfe“ immer wieder in unnötige Zweikämpfe, leisteten sich jede Menge Stockfehler und bissen sich ein um das andere Mal konzeptlos in der Gästeabwehr fest. Unter den einheimischen Zuschauern machte schon die Frage die Runde, ob Wolfhagen in der Sommerpause das Fußball spielen verlernt hat. Die am meisten Enttäuschten schlugen gar mit einer Portion Sarkasmus vor, die in die Kreisoberliga aufgestiegene FSV-Zweite in der Gruppenliga spielen zu lassen.

Den Gäste-Schlusspunkt setzte Pascal Gunkel (67.), als er einen nicht nachvollziehbaren Lapsus von Ibrahim Chahrour mit dem 0:4 bestrafte, wobei Keeper Schmidt erneut machtlos war.