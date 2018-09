Vorjahresmeister Hoof/Sand/Wolfhagen startet am Samstag in Wollrode

Saisonauftakt in fremder Halle

+ © HSG/nh Ab heute wieder auf Punktejagd: Handball-Landesligist HSG Hoof/Sand/Wolfhagen, hier Aileen Sule beim Wurf, startet heute bei Wollrode in die neue Saison. © HSG/nh

Hoof. Auswärts in der Sporthalle in Guxhagen am Samstag (17 Uhr) beim TSV Wollrode geht die Saison in der Frauenhandball-Landesliga für den Meister der Vorsaison, die HSG Hoof/Sand/Wolfhagen, los.