Sport unter Strom?

Von: Joachim Hofmeister

Jasmin Zimmermann und Nico Großmann planen eine Studie in Wolfhagen, bei der sie das Trainieren an klassischen Fitnessgeräten mit der sogenannten Elektromyostimulation (EMS) vergleichen. © Privat

Wolfhagen – Stundenlang Gewichte stemmen – muss das sein? Oder wachsen Muskeln auch auf eine leichtere Art? Fit werden durch Strom. Das versprechen Anbieter von Elektromyostimulation, kurz EMS. Während des Trainings sollen bei dynamischen Übungen leichte Stromschläge die Muskeln dazu anregen, effektiver zu wachsen.

Doch wie effektiv ist die Muskelstimulation und was gibt es aus gesundheitlicher Sicht zu beachten bei den Übungen? Kann EMS das herkömmliche Krafttraining wirklich ersetzen?

Mit diesen Fragen beschäftigen sich Jasmin Zimmermann (21) und Nico Großmann (31). Die beiden Studenten von der Deutschen Berufsakademie für Sportwissenschaft in Baunatal wollen unter Betreuung von Dozent Patrick Befeldt von der Deutschen Fitnesslehrervereinigung die Vor- und Nachteile herausfinden.

Dafür werden nun Teilnehmer gesucht. Jasmin Zimmermann und Nico Großmann suchen Frauen und Männer für eine kostenfreie sechswöchige Studie „EMS vs. Krafttraining“ im September und Oktober.

Die Voraussetzungen für Probanden: Sie sollten derzeit nicht sportlich aktiv sein. Konkret: Sie dürfen weder einem Fitnessstudio angehören noch regelmäßiges Krafttraining betreiben.

Die Einteilung der Probanden erfolgt in zwei Trainingsgruppen. Einige Teilnehmer werden klassisches Krafttraining machen, die anderen probieren einmal pro Woche 20 Minuten lang EMS.

Sie werden unter Anleitung der beiden Fitnesstrainer in den Räumen von Lupus Sport in Wolfhagen die Methode kennenlernen und erfahren, ob sie hält was sie verspricht. Die andere Gruppe trifft sich zweimal pro Woche zum Gerätetraining.

Vorab findet dazu bei Lupus eine Informationsveranstaltung statt. Und zwar am Samstag, 19. August, 15 Uhr. Zur Infoveranstaltung kann man sich direkt über die Website von Lupus Sport (lupus-sport.de/studie) anmelden. Während der Infoveranstaltung werden auch die Probanden festgelegt.

Vor Beginn des ersten Trainings wird eine Körperanalyse erfolgen. Teilnehmer müssen auf eine Vierpunktwaage, außerdem wird die Sprungkraft getestet.

Nach Ende der letzten Einheit findet noch mal eine Bio- Impedanzanalyse statt, um die Werte zu vergleichen.

Die Studie dient Jasmin Zimmermann und Nico Großmann als Grundlage für ihre Bachelor-Abschlussarbeit. (Joachim Hofmeister)