Weidelsburg erwartet Klassenprimus

Dem Gegner enteilt: Der Weidelsburger Marius Crede zieht an den Immenhäusern Cetin Özdemir und Mohammad Niazi Yar vorbei. Der FSG-Kapitän will auch der Zierenberger Mannschaft Probleme bereiten.

Jetzt gilt es in der Fußball-Kreisoberliga die Weichen für den Saisonendspurt zu stellen. Im Mittelpunkt steht dabei der spannende Kampf um die Position hinter Tabellenführer Zierenberg.

Der reist zu einem Bewerber um den zweiten Rang, zur FSG Weidelsburg. Schauenburg hofft auf einen Ausrutscher des TSV und einen eigenen Sieg gegen Dörnberg II, dann wäre die Aufstiegsfrage erst noch einmal vertagt.

FSG Weidelsburg - TSV Zierenberg (Hinspiel 1:3), Sonntag, 15 Uhr: Mit dem prächtigen 4:2 gegen Immenhausen und insgesamt vier Punkten über Ostern hat die FSG mächtig Eigenwerbung für das Spiel gegen den Klassenprimus gemacht. Eine Niederlage könnte jedoch schon ein vorentscheidender Rückschlag im Kampf um den zweiten Platz für die Krug-Vereinigten sein. Die Warmetaler wären dann wohl kaum noch aufzuhalten.

TSV Ersen - TuSpo Grebenstein II (1:4), Sonntag, 15 Uhr: Gegen seine ehemalige Mannschaft verlangt der scheidende Ersener Coach Roberto Heuser mehr Engagement als zuletzt von seinen Spieler, der siebte Rang ist in Gefahr. Die U23 des TuSpo könnte auch nochmal an die Gelb/Schwarzen herankommen.

FSV Dörnberg II - SG Schauenburg (0:5), Sonntag, 12.45 Uhr: Einen hauchdünnen Vorsprung von einem beziehungsweise zwei Zählern auf Reinhardshagen und Weidelsburg hat sich die SG erarbeitet und mit drei Siegen auch wieder Konstanz gezeigt. Doch genau die muss Schauenburg im Habichtswald wieder unter Beweis stellen. Es ist kein Geheimnis, dass die FSV-Reserve auf dem heimischen Kunstrasen jedem Gegner Probleme bereiten kann.

TSV Immenhausen - SG Reinhardshagen (1:2), Sonntag, 15 Uhr: Die Immenhäuser Elf scheint sich nach den zwei Niederlagen gegen direkte Mitkonkurrenten um den zweiten Rang vom Aufstieg verabschiedet zu haben. Aber sie bekommt am Sonntag sozusagen die dritte Chance im Derby gegen das andere Team in grün/weißen Vereinsfarben. Mit vier Punkten mehr auf dem Konto reisen die Vereinigten an und einem selbstbewussten Trainer Patrick Fraahs, der immer an die Qualitäten seiner Mannschaft für die oberen Ränge geglaubt hat.

FC Oberelsungen - SV Balhorn (2:5), Sonntag, 15 Uhr:Vielleicht flutscht es ja jetzt beim FC auch einmal gegen einen großen Gegner. Zwar wird der SV nach der Null-Diät über Ostern mal nicht die Aufstiegsrunde erreichen, aber er zählt trotzdem immer noch zur Elite der Liga. Die Elsinger warten seit dem 11. September auf einen Heimsieg.

SG Obermeiser/Westuffeln - TSV Holzhausen (0:3), Sonntag, 15 Uhr: Seinen Heimnimbus wahren und den Angriff des Neulings abwehren will die SG. Die Holzhäuser haben sich mit den sechs Punkten über Ostern bis auf einen Punkt an die Vereinigten herangeschlichen. Von Abstiegssorgen kann im Reinhardswald überhaupt nicht mehr die Rede sein, nun steht der einstellige Tabellenbereich auf der Agenda.

SSV Sand II - SG Elbetal (1:0), Sonntag, 13 Uhr: Die SSV-Reserve hat ihre Schäfchen im Trockenen, nun gilt es den positiven Trend der letzten Spiele fortzusetzen. Die SG nimmt den Punktgewinn von Ersen als Mutmacher und hofft auf der Sander Höhe auf mindestens ein Unentschieden. zyh