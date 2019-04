Weidelsburg gewinnt Verfolgerduell

Der Kampf um den begehrten Relegationsplatz nach oben in der Fußball-Kreisoberliga bleibt spannend. Die dort platzierte SG Schauenburg war am Ostermontag spielfrei, die beiden Mitbewerber SG Reinhardshagen und FSG Weidelsburg nutzten die Gunst der Stunde. Die Weservereinigten feierten einen 4:0-Heimsieg gegen Grebenstein II, die Weidelsburger wiesen Immenhausen mit 4:2 in die Schranken.

Weidelsburg - Immenhausen 4:2 (1:2). Die Gäste unter Interimstrainer Christian Exner erwischten einen Traumstart. Gespielt waren gerade einmal zwei Minuten, da gingen sie durch Cetin Özdemir bereits in Führung. Die Freude war jedoch nur von kurzer Dauer, glich fast postwendend Severin Ohr (6.) aus. In der Folge lieferten sich beide Mannschaften einen intensiv geführten Schlagabtausch mit optisch einem leichten Plus für die Gäste, die durch eine feine Einzelleistung von Konstantin Moor (42.) erneut in Front zogen. Nach dem Seitenwechsel machten die Platzherren mächtig Dampf, drehten durch den Doppelpack von Niklas Stefan Jacob (47., 51.) den Spieß um - und blieben am Drücker. Von Immenhausen war nicht mehr viel zu sehen. Die endgültige Entscheidung tütete nach einer Ecke von Jacob Meil Amelung (76.) mit dem Kopf ein. Es hätte auch noch mehr sein können.

Reinhardshagen - Grebenstein II 4:0 (1:0). Im ersten Spielabschnitt passierte nicht viel auf dem Rasen. Beide Mannschaften hatten nach den Karsamstagsaufgaben doch etwas schwere Beine. Als sich alle schon auf eine torlose Pausenerfrischung einstellten, brachte Luca Andrecht (43.) die Platzherren doch noch in Führung. Nach dem Seitenwechsel nahmen die Weservereinigten aber mehr und mehr das Heft in die Hand, wobei es ihnen die Gäste aus dem Sauertal aber nicht leicht machten. Denn die TuSpo-Zweite versuchte so gut wie kaum offensiv zu spielen, sondern beschränkte sich mehr auf die Defensive. Trotzdem konnten sie den zweiten SG-Treffer durch Rickard Nemeth (58.) nicht verhindern. Die SG verstärkte in der Schlussviertelstunde noch einmal Druck und Tempo, belohnte sich dafür mit den Treffern von Samih Bisevac (75.) und Dominik Munk (85.). ihx