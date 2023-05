Vier Endspiele für Weidelsburg

Von: Ralf Heere

Geschafft: Die FSG Weidelsburg mit Mathis Gränzdörffer (rechts), der am letzten Spieltag vier Tore erzielte, nimmt an der Aufstiegsrunde teil. © Raphael Wieloch

Hofgeismar/Wolfhagen – Die FSG Weidelsburg hat sich den zweiten Platz in der Fußball-Kreisoberliga geschnappt und damit die Aufstiegsrunde zur Gruppenliga erreicht. Wie der Vergleich mit Konkurrent Wettesingen/Breuna/Oberlistingen verlief, haben wir zusammengefasst.

Die SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen ging guten Mutes in den letzten Spieltag. Bei Punktgleichheit mit der FSG Weidelsburg wäre jedoch klar gewesen, dass die SG im direkten Vergleich den Kürzeren zieht. Aber durch den Sieg von Oberelsungen gegen Deisel, wenn auch sehr glücklich am letzten Mittwoch, hoffte die Spielgemeinschaft, dass der FCO etwas Schützenhilfe leisten könnte. Der wehrte sich auch zunächst nach Kräften und bei Weidelsburg fehlte erneut das Sturmduo Ohr und Weber. Dafür war aber Mathis Gränzdörffer gut aufgelegt und erzielte nach 22 Minuten das 1:0 – Balsam für die Nerven der Krug-Elf. Die erhöhte fünf Minuten später durch Niklas Jacob gar auf 2:0.

Die Chancen für die Breunaer Spielgemeinschaft schwanden. Nach 31 Minuten machte sich die SG dann aber gegen die SG Obermeiser/Westuffeln auf den Weg, ihre Pflicht zu erfüllen. Oliver Flörke erzielte das 1:0 und dann ließ er in der ersten Halbzeit noch drei weitere Buden innerhalb von knapp fünf Minuten folgen – also vier Tore in einer Halbzeit, Saisonrekord.

In Oberelsungen erhöhte Gränzdörffer schon drei Minuten nach Wiederanpfiff auf 3:0 für die FSG, der Drops war gelutscht. Gränzdörffer (55., 90.) legte noch zwei Tore nach und kam damit auf vier Tagestreffer. Das 5:0 (57.) hatte wiederum Jacob erzielt. Für Oberelsungen traf Hendrik Fenner (83.) – am Ende hieß es 1:6.

Timon Peer verkürzte für Obermeiser/Westuffeln nach 57 Minuten zum Endstand von 4:1 für Wettesingen/Breuna/Oberlistingen.

Die Gegner der FSG Weidelsburg in der Aufstiegsrelegation heißen SG Adorf/Vasbeck, SG Neukirchen/Röllshausen, SV Weidenhausen II und TSG Wilhelmshöhe.

Weitere Spiele

SV Balhorn - SV Espenau 1:3 (0:1). Meisterlich präsentierte sich der Tabellenerste auf dem Distelberg. Alexander Klindworth erzielte nach 23 Minuten das 1:0. Nach dem Seitenwechsel machte Dennis Moskaltschuk sein Missgeschick eines vergebenen Strafstoßes nur 60 Sekunden später wieder wett und erzielte auf Vorlage von Edmund Borgardt das 1:1. Klindworth (75., 90.) stillte seinen Torhunger anschließend aber mit zwei weiteren Buden zum 3:1-Endstand.

TSV Deisel - SG Weser/Diemel 4:0 (2:0). Durch einen Doppelschlag von Marc Bietendorf (21.) und Maximilian Flak (23.) stellte der TSV im Nachbarschaftsduell früh die Weichen auf Sieg. Jannis Meimbresse (65.) und Robin Krull (78.) erhöhten nach der Pause auf 4:0.

FSV Wolfhagen II - FSV Dörnberg II 7:1 (2:0). Die Gruppenligareserve war von Beginn an die bessere Mannschaft und sicherte sich souverän den fünften Tabellenplatz. Emir Gökhay und Tony Pospischil trafen im ersten Durchgang. Zweimal Sebastian Großmann sowie Mario Plutz, Bakhtyar Dilawari und Mose Gevaketashvili hießen die Torschützen für die Jungwölfe in der zweiten Halbzeit. Das Ehrentor für Dörnberg II erzielte Niklas Witt kurz vor Schluss.

SSV Sand II - TSV Immenhausen 0:10 (0:3). Der Absteiger stand auf verlorenem Posten. Und als die Kräfte schwanden, wurde es eine deftige Schlappe, am Ende stand die zweite zweistellige Niederlage für die SSV-Reserve zu Buche. Gian Luca Caracciolo stach mit fünf Toren heraus.

Tuspo Grebenstein II - TSV Ersen 1:1 (1:1). Noch mal eine ordentliche Leistung des TSV Ersen, der nun abwartet, ob die Relegation gespielt werden muss. Schauenburg kann aus der Gruppenliga nicht mehr direkt absteigen und wird ein Entscheidungsspiel gegen den VfL Kassel bestreiten. Durch Mohamud Mahamed Abdiqadir (5.) ging der TSV in Front. Fast postwendend das Tor von Mohammed Omar (7.) zum 1:1. (Ralf Heere)