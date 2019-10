Wer wird Erster hinter Lichtenau?

Dörnberg empfängt Grebenstein zum Verfolgerduell

+ Wieder dabei: Manuel Frey (rechts) hat seinen vierwöchigen Auslandsaufenthalt beendet. Der Grebensteiner Torjäger wird im Verfolgerduell in Dörnberg wieder mit von der Partie sein. Foto: Rieß

Grebenstein – Einen überzeugenden 4:1-Heimsieg feierte der FSV Dörnberg gegen Kaufungen am Donnerstag und gibt sich vor dem Vefolgerduell in der Fußball-Gruppenliga am Sonntag um 15 Uhr selbstbewusst. „Wir drücken dem Spiel unseren Stempel auf“, sagt FSV-Trainer Matthias Weise.