Werder nach der Pause zu stark

Der Gegnerin enteilt: Caldens Esma Oezdemir sprintete an Bremens Reene Wichmann vorbei, doch Torfrau Lena Pauels kommt vor der Caldenerin an den Ball. Foto:s Rieß

Calden. Die Überraschung in der zweiten Hauptrunde des Frauenfußball-DFB-Pokals blieb aus. Eine Halbzeit lang hielt der Regionalligist TSV Jahn Calden das Spiel gegen den Bundesligisten SV Werder Bremen offen, ehe er am Ende klar mit 1:4 (0:0) unterlag.

Hier einige Punkte rund um das Spiel.

Der äußere Rahmen

Der stimmte mit etwas mehr als 300 Zuschauern auf dem Kaiserplatz. Ein Getränke und ein Bratwurststand sowie ein Absperrband hinter dem Tor zeigten, dass das Spiel gegen die Bremer kein Gewöhnliches ist. „So könnte es immer sein“, freute sich der ehemalige Jahn-Teammanager Wolfgang Schopf über die tolle Kulisse und wünschte sich einen ähnlichen Zuspruch auch für den Ligaalltag. Und noch zwei Besonderheiten: Auf einer Art Baugerüst fand ein Kamerateam Platz, wie vom DFB gewünscht. Und Werder Bremen hatte einige Leute mitgebracht, die per Live-Ticker dafür sorgten, dass die Fans im hohen Norden jederzeit Bescheid wussten, wie es stand.

Die Verspätung

Meist werden die Spiele auf dem Caldener Kaiserplatz pünktlich angepfiffen. Diesmal mussten die Zuschauer einer Viertel Stunde warten. Der Grund: Bremen kam zu spät. Die Fußballerinnen aus der Hansestadt waren auf der A 7 in einen Stau geraten, der ihren Zeitplan etwas durcheinander wirbelte.

Die Chance zur Führung

Ähnlich wie bei der 1:3-Pokalspielniederlage vor einem Jahr war auch diesmal die Chance für die Jahnerinnen vorhanden, kurz vor der Pause gegen den Favoriten in Führung zu gehen. Doch im Gegensatz zum Führungstreffer von Johanna Hildebrandt in der Vorsaison traf Arlene Rühmer mit ihrem Schlenzer vom linken Strafraumeck nur die Latte (41.). Die mögliche Führung wäre gar nicht mal so unverdient gewesen, denn ein Unterschied zwischen dem Dritt- und dem Erstligisten war vor der Pause nicht zu sehen.

Die ersten zwei Bremer Tore

Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte dominierten die Gäste und es dauerte nur bis zur 50. Minute, ehe Stephanie Goddard das 0:1 markierte. Nur sechs Minuten später traf Reena Wichmann von der Strafraumgrenze zum 0:2. Weitere gute Chancen vergaben Goddard und Katharina Schiechtl (58., 62.).

Die Hoffnung

Als sich Rühmer auf der rechten Strafraumseite durchsetzte und in Richtung langen Pfosten spielte, war Sharon Braun zu Stelle und traf zum umjubelten 1:2-Anschlusstreffer (68.).

Die Entscheidung

Ganze drei Minute währte die Hoffnung der Gastgeberinnen, vielleicht doch noch für eine Überraschung zu sorgen, ehe erneut Wichmann mit einem Distanzschuss für die Entscheidung sorgte, bei dem Torfrau Zani nicht ganz glücklich aussah. Nach einem weiteren Ballverlust im Strafraum markierte Samantha Steuerwald den 1:4-Endstand (80.).

Das sagte der Trainer

Trotz der am Ende klaren Niederlage zeigte sich Jahn-Trainer Wolfgang Berndt nicht unzufrieden: „Wir haben die erste Halbzeit offen gestaltet. Danach dominierte Bremen als Bundesligist und war uns konditionell überlegen.“