Weser/Diemel holt Punkt gegen Deisel

Helmarshausen. Leistungsgerechtes Unentschieden im Derby der Fußball-Kreisliga A.

Vor 250 Zuschauern knüpfte die SG Weser/Diemel dem Noch-Tabellenführer TSV Deisel, der am Sonntag von Wolfhagen II überholt werden kann, mit 1:1 (1:1) einen Zähler ab. Nur in den ersten 20 Minuten war ein Leistungsunterschied zu erkennen zu Gunsten des TSV. Danach verflachte die Partie ziemlich. In der dritten Minute ging die SG durch einen Kopfball von Jan Baruschka in Führung. Mit einem Freistoß konnte Marco Stübener (14.) ausgleichen.

Für das Spiel von Inter Hofgeismar am Sonntag gegen Riede wurde das Heimrecht nach Riede getauscht. (zyh)