Wesertal benötigt Topleistung

Großenlüder kommt nach Oedelsheim

+ Durchsetzungsvermögen gefragt: Will Wesertal am Samstag punkten, dürfen sich Jannis Wellhausen und seine Mitspieler von der gegnerischen Abwehr nicht bremsen lassen. Foto: Löschner

Oberweser. Erneut ein dicker Brocken wartet auf den Handball-Landesligisten HSG Wesertal im Heimspiel am Samstag (19.30 Uhr) in der Grundschule in Lippoldsberg, wenn die HSG Großenlüder/Hainzell ihre Visitenkarte abgeben wird.