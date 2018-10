Wesertal fehlte der letzte Biss

Seine acht Tore reichten nicht: Maximilian Simon war der fleißigste Werfer von Wesertal in Hersfeld. Archiv-Foto: Löschner

Bad Hersfeld. Etwas zu stark war der TV Hersfeld für den Handball-Landesligisten HSG Wesertal, der sich beim Zweiten der Vorsaison deutlich mit 26:36 (13:17) geschlagen geben musste.

Dennoch war für HSG-Betreuer Lars Klinge der Gegner nicht übermächtig: „Meine Mannschaft hat heute keinen Zugriff auf das Spiel gefunden. Die Einstellung war nicht so wie bei unseren Heimspielen. In Nomalform waren heute nur Jannik Wunder und Mirko Dworog.“

Zäher Beginn

Nach einem zähen Beginn gelang dem erstmals im Rückraum eingesetzten Wunder in der sechsten Minute der erste Treffer zum 1:1. Bis zum 6:5 blieben die Gäste im Spiel, ehe sich die Hersfelder über 9:5 und 13:7 bis auf 15:8 absetzten. Maximilian Simon, Jannik Brunst und erneut Simon per Siebenmeter verkürzten auf 16:13, bevor die Gastgeber kurz vor der Pause auf 17:13 erhöhten.

Fünf Gegentore in Folge

Ganz schlecht verlief der Start für die Wesertaler in die zweite Halbzeit. So warfen die Hersfelder die ersten fünf Tore und erhöhten auf 22:13. In dieser Phase verwarfen die Gäste noch einen Siebenmeter.

Dennoch hielten sie danach dagegen und konnten auf sechs Tore verkürzen. Technische Fehler, dass die HSG noch weiter herankommen konnte. Ab der 50. Minute zogen die Gastgeber von 28:22 über 31:22 bis auf 36:25 davon. Der HSG blieb nur noch der letzte Treffer durch Melvin Herbold zum 36:26-Endstand vorbehalten.

Tore TV Hersfeld: Reinhardt (6), Förtsch (5), A. Krause (5/3), M. Krause, Deppe (je 4), Rübenstahl, Wiegel (je 3), Kch, Petersen (je 2), Remenski, Schott (je 1).

Wesertal:Gerland, T. Wellhausen - Me. Herbold (2), T. Herbold (1), Müller, Simon (8/4), Kaufmann, Helling (1), Ju. Brunst (3), J. Wellhausen (2), Wunder (2), Ju. Brunst (1), Dworog (6/3). (zmw)