Wesertal gewinnt Duell der Aufsteiger

Lippoldsberg. Wie vor zwei Wochen gegen Großenlüder/Hainzell kassierte die HSG Wesertal auch gegen den VfB Viktoria Bettenhausen 28 Gegentreffer.

Damals gab es bei nur 18 erzielten eigenen Treffern lange Gesichter bei der HSG. Das war diesmal anders, denn am Samstag feierten die Wesertaler einen 33:28 (18:14)-Erfolg im Aufsteigerduell. Es war zudem der erste Sieg gegen die Bettenhäuser und nach dem zweiten Sieg in Folge ist die HSG nun mit dem VfB nach Punkten gleichgezogen und hat sich auf den elften Platz verbessert.

Die Gastgeber fanden gut ins Spiel. Gestützt auf eine gute Defensive und einem gut haltenden Tobias Wellhausen bauten sie eine schnelle 2:0-Führung auf 6:2 aus. Dazu wirkt sich die Maßnahme, VfB-Spielmacher Gordan Suton mit einer offensiven Deckung aus dem Spiel zu nehmen positiv aus. Bettenhausen versuchte es nach einer Viertelstunde, mit einer kurzen Deckung gegen Maximilian Simon, doch konnte Wesertal bis auf fünf Tore erhöhen.

Es fehlte jedoch die nötige Cleverness, diesen Vorsprung mit in die Pause zu nehmen, so dass die Gäste noch auf 18:15 verkürzen konnten. In der ersten Viertelstunde nach der Pause schien das Spiel zu Gunsten der Gäste zu kippen. Die HSG tat sich in dieser Phase gegen die 6:0-Deckung des VfB sehr schwer, zeigte sich aber in der Schlussviertelstunde wieder bestens aufgelegt. Weiterhin in Topform zeigte sich Tobias Wellhausen.

So drehten die Gastgeber zwischen der 45. und 52. Minute einen 22:23-Rückstand in eine 27:23-Führung. Diese Führung ließ sich Wesertal nicht mehr nehmen. In den letzten drei Minuten versuchten es die Gäste noch einmal mit einer offenen Deckung. Sie konnten auch auf 31:28 verkürzen, doch danach nutzten Tjorben Herbold und Arthur Müller die Lücken zu zwei weiteren Treffern.

Wesertal: T. Wellhausen, Gerland - Me. Herbold, T. Herbold (2), Müller (2), M. Simon (9/4), Kaufmann (1), Helling (4), T. Schräder (1), Ja. Brunst (4), Theiß (1), J. Wellhausen (1), Wunder (2), Dworog (6).

Bettenhausen: Botthoff, Frey - Hofmeister (4), Schmitt (2), Sellemann (3), Tataraga (3), Suton (2/2), Schuldes (4), Vuletta, Koch, Gladin, Schlosser (6), Ganasinski (3), Vaupel (1).

Zuschauer:150.

Spielverlauf:2:0 (4.), 6:2 (8.), 11:7 (16.), 16:11 (26.), 18:13 (29.), 18:19 (40.), 22:23 (45.), 27:23 (52.), 30:25 (56.), 33:28 (60.).