Wesertal gibt Spiel kurz vor Schluss aus der Hand

Oedelsheim – Zehn Minuten vor dem Ende schien der dritte Sieg in Folge in der Handball-Landesliga für die HSG Wesertal gegen den TV Hersfeld in Reichweite, doch am Ende standen die Gastgeber mit leeren Händen da und mussten sich dem Tabellensechsten noch mit 30:32 geschlagen geben. „Da war mehr drin. Wir sind erneut in einem Heimspiel nicht für unseren Aufwand belohnt worden“, sprach HSG-Betreuer Lars Klinge von einer vergebenen Chance seiner Mannschaft, im Abstiegskampf zu punkten.

Die Hausherren hatte gut begonnen. Maximilian Simon und Mirko Dworog per Siebenmeter markierten die ersten beiden Treffer für Wesertal. Wenig später stand es 5:2, doch die Gäste schafften Mitte der ersten Halbzeit den Ausgleich und lagen kurz zur Pause mit zwei Toren in Führung.

Auch in der zweiten Halbzeit erwischte Wesertal einen guten Start und glich aus. Es sollte noch besser laufen, denn zwischen der 36. und 40. Minute machte der Vorletzte aus einem 17:18-Rückstand eine 21:18-Führung. Bis zum 25:22 blieb dieser Vorsprung bestehen. Dann nahmen die Hersfelder eine Auszeit, nach der Klinge ein Nachlassen seiner Mannschaft ausmachte: „Nach dieser Auszeit gab es bei uns einen Bruch.“ Besonders die beiden Außen Deppe und Koch machten der Wesertaler Abwehr zu schaffen.

Zwischen der 50. und 55. Minute drehten die Gäste einen 24:26-Rückstand in eine 28:26-Führung. In den spannenden Schlussminuten hatten die Gastgeber beim Stand von 30:31 die Chance auf den Ausgleich, konnten diese aber nicht nutzen.

Nach der dritten Zeitstrafe gegen Melvin Herbold sorgte Remenski mit einem direkt verwandelten Freiwurf in der Schlusssekunde für den 30:32-Endstand. zmw

Wesertal: T. Wellhausen, Gerland - J. Wellhausen, Me. Herbold (3), Leinhart (4/3) T. Herbold (1), Müller, Simon (7), Kaufmann (1), Helling (2), Ju. Brunst 2, Theis (4), Wunder, Dworog (6/3). Bad Hersfeld:Kretz, Wasem - Deppe (11/6), Förtsch, Räther (1), Remenski (1), Koch (8), Petersen (2), von Manger (1), Krause (4), Matthiessen, Schott (1), Berger (3). Zuschauer: 200.

Spielverlauf: 2:0 (5.), 5:2 (9.), 7:5 (13.), 7:7 (16.), 8:10 (20.), 12:15 (27.), 16:16 (32.), 17:18 (36.), 21:18 (40.), 25:22 (46.), 26:24 (50.), 26:28 (55.), 30:32 (60.).