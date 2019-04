Wesertal hat nichts mehr zu verlieren

Wahrscheinlicher Absteiger Gast beim Meister

+ Tore gefragt: Beim Spitzenreiter Vellmar ist Wesertal, hier Maximilian Simon, Außenseiter. Doch kampflos gibt man nicht auf. Foto: Rieß

Oberweser – Die Ausgangslage vor dem Spiel des Spitzenreiters der Handball-Landesliga, dem TSV Vellmar und der HSG Wesertal am Sonntag (18.30 Uhr) in der Großsporthalle in Vellmar scheint eindeutig zu sein: Mit dem knappen und hart erkämpften 19:18-Sieg in der Vorwoche in Wanfried machte der TSV bereits vier Spieltage vor dem Saisonende die sofortige Rückkehr in die Oberliga perfekt.