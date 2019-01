Wesertal jetzt Vorletzter

Nach der Niederlage im Duell der Aufsteiger bei der HSG Werra WHO fiel die HSG Wesertal, hier Philip Helling, auf den vorletzten Platz zurück. Archiv-Foto: Markus Löschner

Obersuhl – Der Auftakt ins neue Jahr hätte für die Handballer des Landesligisten HSG Wesertal wahrlich besser laufen können.

So waren nicht nur die 25:29 (11:14)-Niederlage im Aufsteigerduell bei der HSG Werra WHO ärgerlich, sondern auch der gleichzeitig unerwartet hohe Sieg des Mitkonkurrenten Twistetal über Hünfeld, wodurch die Wesertaler vom viertletzten auf den vorletzten Platz zurückfielen.

Für HSG-Betreuer Lars Klinge war es eine vermeidbare Niederlage: „Der Gegner war nicht unbedingt die bessere Mannschaft. Wir haben so viele Chancen vergeben, die für einen Sieg gereicht hätten.“

Erstmals mit dem früheren Mündener Drittligaspieler Domenic Leinhart in ihren Reihen kamen die Gäste gut ins Spiel beim Tabellenletzten und führten mit 3:1 und 5:3. Durch mehrere Zeitstrafen und insgesamt 15 verworfene Bälle geriet Wesertal mit 6:11 und 8:14 ins Hintertreffen. Kurz vor der Pause lief es wieder besser und der Rückstand konnte zumindest auf drei Tore verkürzt werden, als die Gastgeber in Unterzahl spielten.

Auch in der zweiten Halbzeit erwischte Wesertal einen guten Start. Den Rückstand konnten die Gäste bis zur 37. Minute in eine 17:15-Führung umwandeln und diese bis zum 20:18 halten.

Nach dem Ausgleich der Gastgeber folgte bei Wesertal in der Schlussviertelstunde wieder ein klarer Bruch mit zahlreichen vergebenen Großchancen. So lag Werra sechs Minuten vor dem Ende mit 25:21 in Front und konnte diesen Vorsprung bis zum Schluss verteidigen.

Ein Blick auf die Zahl der verwandelten Siebenmeter machte den Unterschied zwischen beiden Mannschaften klar. Während die Spielgemeinschaft aus Heringen, Obersuhl und Widdershausen von neun Strafwürfen sechs verwandelte, konnte die HSG nur einen von sieben erfolgreich abschließen. Mirko Dworog, Maximilan Simon und Philipp Helling verwarfen je zwei, wobei Helling zumindest einen verwandelte. Doch die Ausbeute war zu gering.

Tore Werra WHO:Berz (7/6), Chyba (5), Jelusic (4), Malsch, Strümpf (je 3), Bach, Schneider, Reuchsel (je 2), Duric (1).

Wesertal: Gerland, T. Wellhausen - Me. Herbold (2), T. Herbold (5), Müller (1), Theis (1), Simon (7), Kaufmann, Helling (2/1), Leinhart, Wunder (3), Ju. Brunst (2), J. Wellhausen (2), Dworog (2). zmw