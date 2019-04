Wesertal will nach Strohhalm greifen

+ © Hofmeister Frei vor dem gegnerischen Tor: Manuel Theis hofft mit Wesertal auf den dritten Heimsieg. © Hofmeister

Für die HSG Wesertal sind die Chancen auf den Klassenerhalt in der Handball-Landesliga nur noch minimal. Dennoch will sie in ihrem letzten Heimspiel am Samstagabend (19.30 Uhr) in Oedelsheim gegen die TG Rotenburg nach dem Strohhalm greifen und strebt den dritten Heimsieg an.