Wesertal will technische Fehler reduzieren

Waldau zu Gast in Oedelsheim

+ © Löschner Impulse aus dem Rückraum: Joleyn Martin soll das Wesertaler Angriffsspiel beleben. © Löschner

Oberweser. Mit einem Sieg am Sonntag (17 Uhr) in Oedelsheim über den TuSpo Waldau will sich die HSG Wesertal zum Jahresende von ihrem Publikum verabschieden und eine gute Vorrunde in der Frauenhandball-Landesliga erfolgreich abschließen.