Wesertaler Frauen empfangen Spitzenreiter der Landesliga

Oberweser – Nicht nur die heimischen Handballfans dürften das Spiel der HSG Wesertal am Sonntag (17 Uhr) in Oedelsheim gegen die HSG Hoof/Sand/Wolfhagen mit großem Interesse verfolgen

. Die Wesertalerinnen haben nämlich die Chance, die Aufstiegsfrage in der Frauenhandball-Landesliga noch einmal richtig spannend zu machen. Hierzu gibt es folgende Fragen:

Wie ist die Ausgangslage vor diesem Spiel?

Es ist das Spiel des Fünften gegen den Ersten. Wesertal konnte aus den letzten drei Spielen lediglich einen Punkt holen und enttäuschte bei den Auswärtsniederlagen in Heiligenrode und bei Wollrode. Zu Hause sind die Wesertalerinnen jedoch stärker einzuschätzen. Nur der Zweite Großenlüder/Hainzell konnte bislang in Oedelsheim doppelt punkten; der Dritte Vellmar erreichte ein 26:26-Unentschieden. Makellos mit vier Siegen ist die bisherige Jahresausbeute bei Hoof/Sand/Wolfhagen. Besonders eindrucksvoll war der 32:23-Erfolg vor drei Wochen bei Großenlüder/Hainzell. So hat der Tabellenführer seinen Vorsprung auf fünf Punkte ausgebaut. Nachdem die Mannschaft von Trainer Chris Ludwig im Vorjahr als Meister noch auf den Oberligaaufstieg verzichtet hatte, soll er diesmal in Angriff genommen werden.

Worin liegen die Stärken von Hoof/Sand/Wolfhagen?

Für Wesertals Trainer Jürgen Herbold ist Hoof/Sand/Wolfhagen die Mannschaft, die die stärkste erste Welle der Liga spielt. Eine echte Waffe sind die weiten Abwürfe von Torhüterin Malgorzata Rodziewicz. Dazu hat sich die Torhüterinnenkollegin Natalie Weinrich gut entwickelt und bewegt sich mit ihr inzwischen auf Augenhöhe.

Wo ist der Gegner verwundbar?

Im Positionsspiel sieht Herbold den Spitzenreiter nicht ganz so stark: „Bis auf Aileen Sule haben sie keine herausragende Werferin aus dem Rückraum.“

Wie will Herbold dem Spitzenreiter beikommen?

„Wir müssen unsere Angriffe besser herausspielen, bis wir eine klare Chance haben. Dazu müssen wir sehr schnell in der Rückzugsbewegung sein.“

Wie ist die Personallage bei der HSG?

Voraussichtlich wird der Kader bis auf Natascha Mießen komplett sein.

Wie endete das Hinspiel?

Das gewann Hoof/Sand/Wolfhagen mit 24:20. zmw