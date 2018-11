Wesertaler Frauen klarer Favorit

Am Ende obenauf: Wesertal, hier Nadine Erger beim Wurf, wird sich von Körle nicht unterkriegen lassen. Als Tabellenvierter erwartet die HSG am Sonntag das Schlusslicht. Foto: Rieß

Oedelsheim. Eine lösbare Aufgabe steht den Landesliga-Handballerinnen der HSG Wesertal bevor.

Am Sonntag um 17 Uhr gastiert mit der FSG Körle/Guxhagen das Tabellenschlusslicht in der Halle der Grundschule Oedelsheim. „Ich gehe natürlich davon aus, dass wir als Sieger aus dieser Partie hervorgehen“, zeigt sich HSG-Trainer Jürgen Herbold selbstbewusst. „Der Vierte gegen das Schlusslicht und dann noch in eigener Halle, das sollte machbar sein“, sagt er. Entsprechend zuversichtlich blickt er auf die Partie, auch wenn es noch nicht sicher ist, ob er mit vollem Kader gegen den Letzten antreten kann. Der Einsatz von Natacha Mießen ist fraglich.

Gegen die Gäste will Herbold mit der bewährten 6:0-Abwehr zum Erfolg kommen. „Diese Variante hat in den vergangenen Spielen sehr gut funktioniert und soll auch den Gästen möglichst wenig Entfaltungsspielraum geben.“ Besonderes Augenmerk will man jedoch trotz des kompakten Deckungsverbands auf FSG-Akteurin Selina Schneider richten, die Herbold als gefährlichste Akteurin der Gäste ausgemacht hat. „Wir dürfen sie einfach nicht so oft zum Wurf kommen lassen und daher rechtzeitig alle Aktionen von ihr frühzeitig unterbinden.“

Doch im Großen und Ganzen ist dem HSG-Coach um die Deckung nicht bange. Mehr Sorge bereitet dem Routinier die Angriffsleistung. „Noch immer haben wir leider eine viel zu hohe Fehlwurfquote“, so Herbold.

In den vergangenen Trainingseinheiten hat er daher den Fokus auf effektives Angriffsverhalten gelegt. „Es gibt noch immer Positionen, die werden nicht so häufig angespielt. Das wollen wir künftig besser machen“, lautet sein Vorhaben. Für das Spiel gegen das Schlusslicht möchte er durch tempo- und variantenreiches Spiel punkten. Den Gästen ist er prinzipiell wohlgesonnen: „Körle darf gern mit guter Leistung überraschen. Aber bitte nicht gegen uns“, so Herbold.