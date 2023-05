Beim Absteiger unterlegen

Von: Michael Wepler

Eschwege – Mit einer 22:25 (11:10)-Niederlage beim Eschweger TSV beendete die HSG Wesertal ihre Saison in der Handball-Landesliga. Den Wesertalern, die kurzfristig auf die erkrankten Maurice Martin und Yannik Neurath verzichten mussten, tat diese Niederlage nicht sonderlich weh, denn sie haben die Serie auf einem für einen Aufsteiger sehr respektablen siebten Tabellenplatz abgeschlossen.

Dagegen gingen bei den Eschwegern trotz des Sieges die Köpfe runter, weil Rotenburg in Wanfried Remis spielte und so durch den Abzug von drei Punkten wegen zu weniger Schiedsrichter absteigen mussten. Auch wenn der ETSV gegen die punktgleichen Rotenburger den direkten Vergleich gewonnen hat, gab in diesem Fall der Punktabzug den Ausschlag.

Für HSG-Trainer Frank Rossel war es ein Spiel der guten Torhüterleistungen: „Tim Gerland hat ein richtig gutes Spiel gemacht, aber auch der Eschweger Torhüter war gut.“

So dauerte es bis zur fünften Minute, ehe Jonas Ebner das erste Tor für die Gäste warf. Dazu verhängten die Schiedsrichter in der Anfangsphase gleich fünf Verwarnungen, darunter auch für Trainer Rossel, für den diese sehr kleinlich waren. „Es war ein faires Spiel, bei der jede Kleinigkeit mit einer Verwarnung geahndet wurde. Ich habe die Verwarnung bekommen, weil ich die Seitenlinie überschritten hatte.“

Danach war sein Team gut im Spiel und ging durch zwei Treffer des gut aufgelegten Franco Rossel und durch einen verwandelten Siebenmeter von Til Schräder mit 6:4 in Führung. Bis kurz vor der Pause hielt dieser Vorsprung von zwei Tore, ehe die Gastgeber ausgleichen konnten, bevor Julian Brunst mit einem spektakulären Treffer unmittelbar vor der Pausensirene zum 11:10 traf.

In der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit gab es vier Zeitstrafen gegen HSG-Spieler. Dennoch gelang es, nach einem 11:13-Rückstand auszugleichen. In der Schlussviertelstunde, in der Franco Rossel zwischenzeitlich wegen einer Fingerverletzung raus musste, gerieten die Gäste über 15:19 und 16:21 bis 17:23 vorentscheidend ins Hintertreffen. (Michael Wepler)

Wesertal: Gerland (1.-50.), Schodder (51.-60.), Meier (1 7M) – Ebner 1, Rossel 5, Arnold, Müller 1, Warnecke 1, Simon, Schräder 10/4, Freybott 1, Brunst 3, Abe.