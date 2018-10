Wesertaler Handballerinnen bleiben Spitzenreiter

Oedelsheim. Die Wesertaler Handballer bleiben mit nur einem Minuspunkt an der Spitze der Handball-Landesliga.

Das Spiel gegen Wollrode, das mit zwei Minuspunkten angereist war, war nichts für schwache Nerven. Am Ende behielten die Wesertalerinnen aber mit 21:19 (11:13) die Oberhand. Hier unser Schnellcheck

? Ist der Sieg von Wesertal verdient?

Ja, obwohl es sich die Mannschaft von Trainer Jürgen Herbold selbst schwer machte. Sie wirkte nervös und hatte zu viele leichte Ballverluste zu verzeichnen. „Wir waren zu hektisch“, meinte der Trainer nach dem Abpfiff.

? Dominierte Wesertal den Gegner?

!Nein. Davon kann keine Rede sein. Im Gegenteil, die Heimsieben hatte hart zu kämpfen. Nach elf Minuten lag sie mit zwei Toren in Führung, nach 15 Minuten war der Vorsprung wieder weg. Nach 20 Minuten führte sie wieder mit zwei Toren. Zur Pause lag sie mit zwei Toren zurück. Erst Mitte der zweiten Halbzeit war Wesertal die leicht bestimmende Mannschaft.

? Wo lagen die Schwächen von Wesertal?

!Eindeutig im Abschluss. 27 Mal warfen die Wesertalerinnen allein in der zweiten Halbzeit aufs gegnerische Tor, zehnmal ging er nicht ins Netz, zehnmal ins Tor und siebenmal hielt die Torfrau von Wollrode. Das ist eine Ausbeute von nicht einmal 40 Prozent – und das war in der ersten Halbzeit noch schlechter. „Daran müssen wir arbeiten“, sagte auch Trainer Herbold, der seiner Mannschaft aber insgesamt gute Noten gab.

? Und wo lag Wesertals Stärke?

!Die steht im Tor und sie hat auch einen Namen: Diana Henze. Sie könnte locker Oberliga spielen und würde auch dort zu den besten Keeperinnen zählen. Deutlich über 60 Prozent der Würfe auf ihr Tor konnte sie entschärfen.

? Gab es sonst noch auffällige Spielerinnen?

!Ja, Janina Friedrich von den Gästen. Die Nummer 24 der Gäste brachte mehr Härte ins Spiel als die anderen Akteurinnen und provozierte die Wesertalerinnen zu Fouls, was prompt zwei Zwei-Minuten-Strafen einbrachte.

? Wie war das Publikum in Oedelsheim?

!Man ist geneigt zu sagen: Wie immer. Allen voran die Trommelcrew sorgte wieder für beste Handballatmosphäre.

? War es spannend bis zum Schluss?

!Ja. Siebeneinhalb Minuten vor Spielende verkürzten die Gäste in Überzahl per Siebenmeter auf 19:20. Und sie hatten noch mehrmals die Gelegenheit, den Ausgleich zu erzielen. Doch Wollrode war vorne nicht effektiv – und Torfrau Henze hervorragend. So musste Wesertal bis zum 21:19 in der vorletzten Minute zittern. Dann aber stand die Halle und feierte den Spitzenreiter der Landesliga.

Wesertal: Henze, Aßhauer (Tor), Riedel (3), Kaczor (1), Leibecke (7/1), Herbold (4), Przyludski (1/1), Köster, Keßeler (3) , Erger, Kranz (2),

Tore Wollrode: Klotzsche (4/2), Huy (3), Ludwig (3), Lachnit (4/3), Vaupel (1), Ködel (2), Friedrich (2).

Torfolge: 3:3 (10.), 6:6 (15.), 11:11 (27.), 11:13 (30.), 13:13 (35.), 15:16 (40.), 19:16 (48.), 20:19 (53.), 21:19 (Endstand).