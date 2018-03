Wesertals B-Jugend-Handballer machen die Meisterschaft perfekt

Meister: Die B-Jugend-Handballer der HSG Wesertal sicherten sich den Titel in der Bezirksoberliga. Hinten von links: Martin Warnecke, Moritz Arnold, Maurice Martin, Steffen Hornung, Alexander Jenne, Jacob Vogt, Luca Wienecke, Jonas Ebner, Timo Wolf, Trainer Nils Martin; unten; Benjamin Arnold, Jonathan Henne, Niklas Pohl, Niklas Weißgerber, Sören Vogel, Justus Henne, Lennert Vogel.

Oedelsheim. Die B-Jugend-Handballer der HSG Wesertal haben ihr letztes Saisonspiel deutlich gewonnen und damit die Meisterschaft in der Bezirksoberliga perfekt gemacht.

Das Spiel gegen die JSG Dittershausen/Wollrode endete mit 39:18 (20:9). Die Gäste versuchten es zunächst mit einer Doppelmanndeckung gegen die starken Rückraumspieler Timo Wolf und Moritz Arnold. Den freien Raum nutzten Martin Warnecke, Maurice Martin und Jakob Vogt zur schnellen 8:2-Führung.

Bereits nach einer Viertelstunde war den zahlreichen Zuschauern in der Oedelsheimer Halle klar, dass das Heimteam das Feld als Sieger verlassen wird. Die HSG-Abwehr stand sicher, im Angriff wurden in verschiedensten Aufstellungen und von allen Positionen getroffen. Bereits zur Pause war das Spiel beim 20:9 so gut wie entschieden.

Auch in der zweiten Halbzeit blieb Wesertal konzentriert. Die tapfer kämpfenden Gäste waren auch körperlich unterlegen, um die HSG-Angreifer wirklich stoppen zu können. Die Gastgeber nutzten die Überlegenheit und wechselten wie schon in der ersten Halbzeit munter durch. Das Endergebnis von 39:18 spiegelt auch die Dominanz der HSG wider. Eine rundum gelungene Saison der HSG endete mit 31:5 Punkten und dem Titel.

Wesertal: Henne; B. Arnold, Vogel (Tor), M. Arnold (3), Martin (7/2), Weißgerber (11), Wolf (1), Vogt (4), Vogel (3), Pohl, Jenne, Warnecke (3), Wienecke (2), Ebner (3), Henne (1), Hornung.