Wesertals Gegner ist kampfstark

HSG-Frauen empfangen den Tabellendritten

Oberweser – Den Schwung aus dem tollen 26:17-Erfolg beim Dritten Großenlüder/Hainzell will der Frauenhandball-Landesligist HSG Wesertal im Spiel am Sonntag (17 Uhr) in Oedelsheim gegen die TSG Dittershausen mitnehmen.