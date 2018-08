Wettesingen/B./O. holt Punkt gegen Vollmarshausen

Voller Einsatz: Aufsteiger Wettesingen/Breuna/Oberlistingen startete mit einem Remis in die Saison. Auch wenn Dennis Flörke hier zu Boden geht und Leon Stolfo von Vollmarshausen ziehen lassen musste, so konnte die SG am Ende doch erhobenen Hauptes und mit einem Achtungserfolg gegen den Favoriten vom Platz gehen. Foto: Zagorii

Wettesingen. Torreicher Auftakt in der Fußball-Gruppenliga für den Rückkehrer SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen. Gegen einen sogenannten Geheimfavoriten der Liga, die FSK Vollmarshausen gab es ein 3:3 (2:1). Und es war eine Achterbahn-Fahrt der Gefühle für die SG-Anhänger. Zweimal lag der Aufsteiger in Führung, dann geriet er in Rückstand und am Ende verhalf ihm ein Strafstoß zum Punktgewinn.

Die Lust auf Gruppenligafußball war groß bei den Vereinigten. Über 220 Zuschauer waren in Wettesingen mit dabei und dort wehte auch der Wind etwas, so dass erträgliche Temperaturverhältnisse auf dem Platz waren.

Kein Abtasten

Beide legten gleich mächtig los. Eine Abtastphase gab es nciht. Schon in der dritten Minute hatten die Gäste ihre erste Chance, die SG antwortet durch Marco Wagener nach acht Minuten. Das erste Tor lag in der Luft und das erzielten die Platzherren in der zehnten Minute. Rinat Kabykenov holte einen Eckball heraus, ging in die Sturmmitte, um diesen Eckball zum 1:0 zu verwerten. Doch nur 120 Sekunden später jubelten die Vollmarshäuser erstmals. Tim Flörke trickste leider seinen eigenen Torwart, Philipp Weymann, aus und traf ins eigene Tor.

Die Antwort folgte prompt und zwar auf der Gegenseite. Wieder dauerte es nur zwei Minuten, Marco Wagener war zur Stelle und brachte seine Farben mit 2:1 in Führung. Jetzt beruhigte sich die Partie etwas, beide Mannschaften waren nun darauf bedacht, nach hinten abzusichern.

Nicht zufrieden mit der ersten Halbzeit seiner verstärkten und ambitionierten Mannschaft war Gästecoach Bernd Sturm, der zu Beginn des zweiten Durchgangs mit Ogrodnik und Gunkel zwei frische Spieler brachte und hinten auf die Dreierkette umstellte. „Auf diese Änderungen beim Gegner hatten wir uns noch nicht eingestellt, da schlug es auch schon ein“, kommentierte SG-Trainer Marco Wolff die zwei schnellen Gegentore nach Wiederbeginn.

Tim Henning traf schon nach 40 Sekunden und Miguel Schneppe (48.) drehten die Partie. Zwei Chancen gab es für die Breunaer durch Oliver Flörke (53.) und Kabykenov (58.), ansonsten gingen alle weiteren Offensivaktionen vom Gegner aus.

Deswegen war Marco Wolffam Ende auch mit dem Punktgewinn, den Jacob Dittmer mit dem 3:3 in der 86. Minute per Strafstoß (Foul an Oliver Flörke), sicher stellte, rundum zufrieden. „Gegen eine starke Mannschaft hätten wir höher in Rückstand geraten können“, spielte Wolff unter anderem auf die Top-Chancen der Gäste nach dem 2:3 an. Aber so war es durchaus ein gelungener Saisonauftakt für die Vereinigten, mit einigen Schwächen in der Defensive, die hier härter als in der Kreisoberliga bestraft werden.