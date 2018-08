Wettesingen/B./O. schießt sich an die Spitze

Wettesingen. Welch ein Abschluss der „englischen Woche“ in der Fußball-Gruppenliga für die SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen, die sich mit einem 5:0 (3:0)-Erfolg gegen Herleshausen/Nesselröden/Ulfegrund an die Tabellenspitze katapultierte.

Das war eigentlich ein ungleiches Duell zweier Aufsteiger vor 180 Besuchern in Wettesingen. Der Sieg des Wolff-Teams war in keiner Phase gefährdet. Von Beginn an setzten die Gastgeber das Team aus dem Werra/Meißner-Kreis mit Tempofußball unter Druck. Schon nach 120 Sekunden der erste Torschuss von Leon Kühne. Der hatte auch die zweite Torchance in der 10. Minute. Weitere zwei Minuten danach ein Heber von Rinat Kabykenov an die Latte. Ein Defensivmann der Breunaer Vereinigten richtete es dann, längst überfällig der Treffer von Denis Hartwig nach 13 Minuten. Die nächsten Chancen hatten Kabykenov (23.) und Kühne (28.).

Die Gäste waren hinten sehr offen. Der Versuch die Breunaer Akteure in Abseitsposition zu stellen, ging aber häufiger schief. Das 2:0 (29.) von Kabykenov war jedoch ein sehenswerter Distanzschuss. Vier Minuten später klingelte es erneut: Jacob Dittmer spielte zu Oliver Flörke und das ganze noch mal vor und zurück gegen die verdutzte Gästeabwehr, es stand 3:0 (33.). Nimmt man zwei weitere Torchancen der Wolff-Elf kurz vor der Pause mit hinzu waren das gefühlt alle fünf Minuten gute Einschussmöglichkeiten.

Dass dann der neue Tabellenführer zum wiederholten Male etwas schläfrig aus der Halbzeit zurückkam, ärgerte Marco Wolff etwas: „Daran müssen wir arbeiten.“ Für Wolff ist dieser Traumstart der Vereinigten nur eine Momentaufnahme. „Wenn wir nach 20 Spieltagen immer noch da oben stehen haben wir fast Unmögliches geschafft“, sagte Wolff.

Sommerkick

Der sah in der zweiten Halbzeit einen echten Sommerkick und zumindest verbesserte Gäste, die tatsächlich drei Torchancen zu Beginn hatten (48., 51., 54.). Dann klingelte es aber wieder auf der Gegenseite. Der sehr präsente Oliver Flörke steil auf Jacob Dittmer, der den Torwart umkurvte und auf 4:0 (57.) erhöhte. Nicht mehr so viele Chancen wie in der ersten Halbzeit, aber trotzdem die Möglichkeit mehr für das Torverhältnis zu tun hatten die Platzherren allemal. Dennis Flörke schloss nach einer schönen Kombination in Seitenlage daneben. Einen Kabykenov-Freistoß parierte Gästeschlussmann Michael Wenk, der insgesamt Schlimmeres verhinderte. Dann der 5:0-Endstand, wieder ein Akteur der Heimelf vor dem Tor freigespielt, diesmal war es Dennis Flörke (81.) , der auch noch zu seinem Tor kam.