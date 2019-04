Wettesingen/Breuna/O. 0:3 in Vellmar

Rückschlag für den Fußball-Gruppenligisten SG Wettesingen/Breuan/Oberlistingen im Kampf um den Klassenerhalt. Die Mannschaft von Trainer Marco Wolff verlor ihr Auswärtsspiel beim OSC Vellmar II mit 0:3 (0:1).

Jannik Kleinschmidt brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung (42.), Abdullah Alamri erhöhte in der 67. Minute mit einem verwandelten Foulelfmeter. Den Schlusspunkt setzte der Schütze des ersten Tores in der Nachspielzeit. Die Gäste konnten nicht an die gute kämpferische Leistung aus dem Wolfhagen-Spiel anknüpfen. Auch in der Offensive war der Wurm drin. Wettesingen/Breuna/Oberlistingen bleibt vorerst mit 30 Punkten auf Rang zehn der Tabelle.