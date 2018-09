Wettesingen/Breuna/O.  fehlt ein Vollstrecker

Gruppenliga-Aufsteiger verliert gegen KSV Hessen II

+ Er machte den Anfang: KSV-Spieler René Ochs setzt sich gegen Max Flöter (rechts) durch und erzielt den Kasseler Führungstreffer. Foto: Michl

Oberlistingen. Die nach ihrem Aufstieg in die Fußball-Gruppenliga so furios im neuen Terrain gestartete SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen konnte nach drei sieglosen Spielen erneut nicht in die Erfolgsspur einbiegen.