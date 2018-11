Wettesingen/Breuna/O. verliert 1:4 in Herleshausen

Erzielte das zwischenzeitliche 1:1. Oliver Flörke, hier ein Archivbild, erzielte in Ulfen den einzigen Treffer der Breunaer. Foto: Michl

Herleshausen-Ulfen. Anscheinend stehen Spiele bei den Mitaufsteigern in die Fußball-Gruppenliga für die SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen derzeit unter keinem guten Stern.

Nach dem souveränen 5:0-Hinspielerfolg mussten sich die Breunaer beim Vorletzten SG Herleshausen/Nesselröden/Ulfegrund vor allem in der Höhe unerwartet mit 1:4 (1:1) geschlagen geben.

Für die auf Platz sieben zurückgefallenen Vereinigten war es die zweihöchste Saisonniederlage. Die höchste Niederlage gab es in der Hinrunde mit dem 1:5 beim Mitaufsteiger VfL Kassel, der zu diesem Zeitpunkt noch auf einem Abstiegsrang stand.

Die Gastgeber zeigten wieder einmal, dass sie auf eigenem Platz ein deutlich stärkerer Gegner sind, der nach dem zuletzt nicht ligatauglichen Auftritt in Udenhausen diesmal hochmotiviert auftrat.

In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit ging der Vorletzte durch Lukas Wetterau in der 39. Minute in Führung, doch schaffte Oliver Flörke für die ersatzgeschwächten Gäste noch kurz vor der Pause den Ausgleich (44.).

Nach der ersten Halbzeit musste der angeschlagene Abwehrchef Marvin Wolff ausscheiden. Für ihn kam Angreifer Jakob Dittmer ins Spiel und Rinat Kabykenov rückte ins Abwehrzentrum. Das Vorhaben der Gäste, nach der Pause auf die Führung zu drücken geriet daneben, denn gleich in der 47. Spielminute schloss Marcel Weishaar einen Konter zur erneuten Führung der Gastgeber ab. Auch beim dritten Tor des Mitaufsteigers war ein Konter die ausschlaggebende Szene. Dabei wurde Kabykenov der Ball im Strafraum an die Hand geschossen und der Schiedsrichter zeigte auf den Elfmeterpunkt. Mertin Dunkelberg ließ sich diese Chance nicht entgehen und erhöhte auf 3:1.

Damit war die Vorentscheidung gefallen. Für den Schlusspunkt zum 4:1-Endstand sorgte nach einem weiteren Konter Timo Müller (85.). Für SG-Vorstandsmitglied Udo Flörke war es eine verdiente, aber zu deutlich ausgefallene Niederlage seiner Mannschaft. (zmw)