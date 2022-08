Mit Urlaubsvertretung zum Sieg

Kreisoberliga: Wettesingen/Breuna/Oberlistingen gewinnt 4:1 gegen Ersen

+ © Ralf Heere Nur noch der Torwart: Martin Witkowskij (links) von der SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen marschiert auf Ersens Torhüter Niklas Lukes zu. © Ralf Heere

Wettesingen – Diesmal war das Nachbarschaftsderby in der Fußball-Kreisoberliga zwischen der SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen und dem TSV Ersen eine klare Angelegenheit zugunsten der Gastgeber, die zum Saisonauftakt vor 120 Zuschauern mit 4:1 (0:0) siegten. Hierzu der Schnellcheck:

Konnte Ersen die SG erneut in Verlegenheit bringen?

Dies gelang den defensiv eingestellten Gelb/Schwarzen diesmal nur sporadisch. Zwei Torchancen für Ioannis Mitrou in der ersten Halbzeit – mehr konnte nicht notiert werden. Aber zumindest das 0:0 zur Pause war ein Teilerfolg, jedoch auch schon schmeichelhaft angesichts des Chancenplus für die SG.

Wer saß da bei Ersen auf der Trainerbank?

An der Seitenlinie beim TSV Ersen stand ein echtes Urgestein, das jedoch nach seiner aktiven Laufbahn eher als langjähriger Vorstandsmitarbeiter bei dem Traditionsklub bekannt ist. Die Rede ist von Lothar Salokat, der diesmal als Trainer fungierte als Urlaubsvertretung für das Trainerduo Kai Lipphardt und Jörg Wolff.

Wie verlief die erste Halbzeit?

Die Spielgemeinschaft machte von Beginn an Druck und zeigte ihre Bereitschaft, sich für die erst vor wenigen Wochen erlittene Niederlage im Kreispokal zu revanchieren. Aber in den ersten 45 Minuten fehlte die Konzentration im Abschluss. Oliver Flörke und Nassim Hamdouch vergaben in der Anfangsphase. Gästekeeper Niklas Lukes reagiert zweimal hervorragend und in den letzten vier Minuten des ersten Durchgangs hatten Flörke und Hamdouch weitere gute Einschussmöglichkeiten. Ersen konzentrierte sich auf Konter, wurde nur gefährlich, wenn die SG Fehler im Spielaufbau machte.

Hielt das Ersener Bollwerk?

Nicht mehr lange. Innerhalb von acht Minuten war der Drops gelutscht. Und es waren sehenswerte Treffer der Platzherren. Rinat Kabykenov verwertete einen Freistoß von Silas Wolff direkt zum 1:0 (53.). Kevin Maischack erhöhte auf 2:0 (59.) und nur 60 Sekunden später konnte Kabykenov einen diagonalen Pass von Martin Witkowskij zum 3:0 einschießen. Danach verflachte die Partie etwas und Ersen konnte nach 70 Minuten durch Robert Patas auf 1:3 verkürzen. Den Schlusspunkt setzte Felix Blätterbauer (87.), die Vorarbeit kam erneut von Neuzugang Witkowskij. (Ralf Heere)

Wettesingen/Breuna/Oberlistingen: Weymann - Reinecke, Böhme, Meyer, Wolff, Baier, Maischack, Hamdouch, Witkowskij, O. Flörke (Blätterbauer, Metz, Kühne, Flöter, Goldmann).

Ersen: Lukes - Morin, R. Fritze, J. Flörke, Jordan, S. Fritze, Heuser, Milanovic, Patas, Mitrou, L. Pöppler (Finis, F. Pöppler).

Tore: 1:0 Kabykenov (53.), 2:0 Maischack (59.), 3:0 Kabykenov (60.), 3:1 Patas (70.), 4:1 Blätterbauer (87.).