Breuna jubelt zum Auftakt

Kreisoberliga: Kabykenov und Dittmer treffen beim 2:0

Am Breunaer Strafraum: Felix Neutze von Obermeiser/Westuffeln kommt ungehindert zum Kopfball.

Breuna – Ein lockerer Aufgalopp war das nicht für den Meisterschaftsfavoriten der Fußball-Kreisoberliga, aber am Ende stand ein hochverdienter 2:0 (0:0)-Erfolg gegen eine taktisch gut eingestellte und diszipliniert auftretende SG Obermeiser/Westuffeln.

Das große Wiedersehen der ehemaligen Verbandsligakicker von Hombressen/Udenhausen fiel dann doch kleiner aus. Bei den Gastgebern fehlte Marvin Wolff (verletzt) und aufseiten der Gäste Fabio Welker (verletzt) und Justin Schmidt (beruflich verhindert).

Deswegen liefen nur Jacob Dittmer und auf der anderen Seite Marvin Schmidt auf. Wegen seiner Hochzeitsfeier am Samstag fehlte außerdem bei Obermeiser/Westuffeln Dennis Ockel. Trotzdem war sein Team von Beginn an hellwach und mit Sami Grebestein stand der gewohnt sichere Rückhalt hinter der Abwehr.

Diese Defensive hatte von Anfang an viel zu tun, bis zur ersten Chance für die Elf von Trainer Christopher Kurz dauerte es zehn Minuten, dann vergab Silas Wolff. Weitere zehn Minuten später köpfte Jacob Dittmer knapp vorbei. Auf das Tor kam auch der dritte Versuch nicht, diesmal zielte Tim Flörke knapp neben das Tor.

In der 35. Minute dann auch ein Torschuss der Breunaer von Martin Witkowskij, doch Grebestein war auf dem Posten. Dann wäre der Keeper geschlagen gewesen, doch Dittmers nächster Torschuss ging an den Pfosten. Es folgte die erste Torchance für Obermeiser/Westuffeln und die hatte es in sich, nach einem Bilderbuchkonter lief Sascha Fitzenreiter alleine auf das Tor zu, Kevin Goldmann kam weit raus aus dem Kasten der Gastgeber und Fitzenreiter entschied sich für den Flachschuss und der zischte knapp am Tor vorbei - der Spielverlauf hätte um ein Haar auf dem Kopf gestanden und wie hätten dann die Kurz-Schützlinge reagiert?

Es setzte strömender Regen ein und im Gewühl vor dem Tor ließ Jannis Flörke auch noch eine Chance für Wettesingen/B./O. liegen. Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie etwas ausgeglichener. Ein Kopfball von Felix Neutze konnte nach 53 Minuten von den Gastgebern abgewehrt werden. Was aus dem Spiel heraus einfach nicht gelang, sollte nun ein Standard bringen. Janis Kleinsteuber foulte Dittmer im Strafraum, ein Fall für Rinat Kabykenov, der das 1:0 (65.) erzielte. Nächste Chance wieder auf der Gegenseite für Florian Bosse.

Fünf Minuten vor dem Ende vertagte Dittmer die Entscheidung nochmal, als er auf dem nassen Grün beim Schuss wegrutschte. In der Nachspielzeit richtete es der Rückkehrer aber doch noch und spitzelte das Spielgerät zum 2:0-Endstand in den Giebel. (Ralf Heere)