Wie beim Schokoladen-Ei

+ Mit Tempo zum Erfolg: Lea Willer beim Torwurf.

Das erste Heimspiel in der Oberliga steht den Handballerinnen der HSG Hoof/Sand /Wolfhagen am Sonntag um 18 Uhr in der Schauenburghalle in Hoof bevor. Zu Gast wird dann der TuS Kriftel sein. Fünf Gründe, warum es sich lohnt, bei der Heimpremiere dabei zu sein.