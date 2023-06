Wieder ein bekannter Name

Gruppenliga: Nicolai Lorenzoni wird Spielertrainer von Hombressen/Udenhausen

+ © Dieter Schachtschneider Neuer Coach: Nicolai Lorenzoni (links, hier im Trikot des KSV Baunatal) wird Spielertrainer bei der SG Hombressen/Udenhausen. © Dieter Schachtschneider

Hombressen/Udenhausen – Da wird sich Alexander Stoyhe ins Fäustchen gelacht haben. Denn mit der vergangene Woche getätigten Verpflichtung eines gewissen Nicolai Lorenzoni schlug der Sportliche Leiter der SG Hombressen/Udenhausen zwei Fliegen mit einer Klappe.

Zum einen fand er einen Nachfolger für Coach Carsten Lakies, der jetzt beim großen FC Bayern Fußball-Camps leitet (HNA berichtete). Zum anderen hat er nun einen starken Mittelfeldspieler mehr in der Mannschaft, da Lorenzoni als Spielertrainer fungieren wird. Eine Rechnung, die aufgehen könnte.

Die Vita des erst 31-Jährigen lässt jedenfalls schon mal aufhorchen. Ein Bundesliga-Einsatz, vier Spiele in der Europa-League – das Ganze im Trikot des SC Freiburg. Weitere Stationen seiner bisherigen Karriere waren der Chemnitzer FC, Rot-Weiß Erfurt und der TuS Koblenz. Ansonsten spielte der gebürtige Schweizer bei den in der Region bekannten Vereinen KSV Hessen Kassel, SSV Sand, Lichtenauer FV und KSV Baunatal, wo er zuletzt aktiv war. Seine ersten fußballerischen Schritte machte er beim FC Basel in der Schweiz.

„Nicolai ist ein grundoffener Typ mit einer professionellen Haltung zum Fußball. Wir sind schon länger im Austausch und waren schnell auf einer Wellenlänge“, zeigt sich Alexander Stoyhe angetan vom neuen Coach, für den die Spielgemeinschaft aus Hombressen und Udenhausen die erste Trainerstation ist.

Bedenken oder gar Bammel vor der neuen Aufgabe und der Doppelfunktion? Fehlanzeige. „Ich freue mich auf die Herausforderung und bin gespannt, wie das für mich sein wird. Das Gespräch mit Alex hat mich überzeugt und auch die Denkweise hat gepasst“, so Lorenzoni.

In diesem Zusammenhang sprach Stoyhe davon, dass man weiterhin attraktiven Offensivfußball spielen wolle. Da passt es nur allzu gut ins Bild, dass sich Lorenzoni im zentralen Mittelfeld wohlfühlt und der Mannschaft als Ideengeber sicher weiterhelfen wird. Co-Trainer bleibt indes weiterhin Dominik Lohne, der ebenfalls in Doppelfunktion fungiert und im Angriff gesetzt ist.

Neben dem Platz hat Lorenzoni in der vergangenen Woche einen Großteil der Mannschaft bereits kennengelernt. Peu à peu werde er seine Spieler mit Laufplänen ausstatten, bevor die Spielgemeinschaft am 2. Juli in die Saisonvorbereitung auf die kommende Spielzeit startet.

Es tut sich etwas

Gerade in den vergangenen zwei Serien hatte die Spielgemeinschaft mit großen Verletzungssorgen zu kämpfen. Teilweise stand sogar Stoyhe selbst im Kader der ersten Mannschaft, weil nicht genügend Spieler fit waren.

„Wir waren da in der Breite zu klein. Da haben wir schon nachgebessert und sind immer noch dran“, so der Sportliche Leiter, der in der nächsten Saison ohne Fabio Welker (Obermeiser/Westuffeln), Jacob Dittmer (Wettesingen/Breuna/Oberlistingen) und Patrick Rühl (pausiert) planen muss. Ob Marvin Wolff weitermacht, ist noch fraglich.

Dafür verstärken jetzt schon sechs Neuzugänge den Kader. Hierzu zählen Patrick Sorger (A-Jugend Calden/Grebenstein), Louis Bosun (A-Jugend KSV Baunatal), Benjamin Kamusin (Fortuna Kassel), Merdian Jusufoski, Julian Karnowka (beide U23 OSC Vellmar) und Can Saltik (SBV Kassel). (Raphael Wieloch)