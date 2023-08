Wieder geführt, wieder nichts Zählbares

Von: Reinhard Michl

Gestoppt: Sands Ben Zornhagen wird von Peter Liebermann (Nummer 13) ausgebremst. © Reinhard Michl

Sand – Sie haben gekämpft wie die Löwen, haben in keinem Zweikampf zurückgesteckt, auch wenn es oft bis an die Schmerzgrenze ging: die Fußballer des SSV Sand gegen die SG Barockstadt Fulda/Lehnerz II in ihrem ersten Heimspiel der neuen Punktspielrunde der Verbandsliga.

Doch am Ende standen die Hausherren mit leeren Händen da, mussten sich der Hessenligareserve aus der osthessischen Domstadt mit 1:3 (1:0) geschlagen geben. In der letztjährigen Saison sah dieses Duell keinen Sieger, stand da doch jeweils ein torloses Remis zu Buche.

Die Anfangsphase: In der ersten Viertelstunde setzten die Platzherren überwiegend die Akzente und belohnten sich auch dafür. Ein Traumpass wie aus dem Kickerlehrbuch von Neuzugang Julian Wilms fand Nico Döring (9.). Der SSV-Stürmer behielt frei vor Torwart Jannis Maul die Nerven und brachte seine Farben mit 1:0 in Führung.

Damit hatten die Sander aber zunächst ihr Pulver verschossen, zumindest was die Offensive betraf. Die Fuldaer nahmen nun mehr und mehr das Geschehen in die Hand, ohne jedoch, bis auf eine Ausnahme, den Sander Defensivblock knacken zu können. Die Ausnahme war Ronaldo Zenuni (18.), der aber in SSV-Schlussmann Rick Christof seinen Meister fand. Auch sein Gegenüber Maul konnte sich noch einmal beweisen und bekam einen Distanzschuss von Julian Wilms (24.) erst im zweiten Nachfassen unter Kontrolle.

Die Verletzungsmisere: Innerhalb von fünf Minuten gab es für die Platzherren zwei herbe Rückschläge. Zuerst ging es verletzungsbedingt für Timur Ögretem (35.) nicht weiter, für den Jannick Essmann kam, der schon im Vorspiel der Zweiten eine Stunde auf dem Buckel hatte und zwei Treffer erzielte. Noch gravierender für die SSV-Offensive war aber das Auscheiden des Torschützen Nico Döring (40.), dem bis dahin agilsten Sander Stürmer. Trotzdem gingen die Sander mit der Führung in die Pause, auch weil die Abwehr einfach nichts anbrennen ließ.

Der Start in den zweiten Durchgang: Ein Spiegelbild der Schlussphase des ersten Durchgangs. Die nun klar spielbestimmenden Fuldaer machten mächtig Dampf, ohne jedoch die zum Erfolg notwendige Lücke in der SSV-Defensive zu finden. Es wurde nun ein sogenanntes Bumerang-Spiel. Sander Befreiungsschläge, die aber immer wieder beim Gegner landeten. In dieses Powerplay dann ein schulmäßiger Sander Konter. Ben Zornhagen (56.) kam zum Schuss, verzweifelte jedoch an Keeper Maul. Im direkten Gegenzug machte es Ronaldo Zenuni (58.) besser, ließ per Kopf Christof keine Abwehrchance – 1:1.

Die Vorentscheidung: Von diesem Schreck hatten sich die Sander noch nicht richtig erholt, da klingelte es bereits erneut in ihrem Kasten. Tim Hartwig (64.) brachte mit einem Schuss aus spitzem Winkel die Gäste in Front. Kurz vorher hatte Torwart Christof einen Schuss von Hartwig noch bravourös mit den Fingerkuppen um den Pfosten gedreht.

Die Schlussphase : Da setzte Sand mit dem eingewechselten Trainer Tobias Oliev alles auf eine Karte. Doch trotz einiger guter Möglichkeiten wollte der krönende Abschluss einfach nicht gelingen. Symptomatisch dafür die letzte Aktion. Freistoß für Sand in Höhe der Eckfahne: Alle Sander, ausgenommen der Torwart, tummelten sich im Gästestrafraum. Fuldaer Befreiungsschlag auf den an der Mittellinie lauernden Armis Mulaj (90.) in stark abseitsverdächtiger Postition. Die Chance ließ sich der Fuldaer nicht nehmen und traf zum 1:3.

Das Fazit: Gästecoach Sebastian Sonnenberger kurz und knapp: „Ein hochverdienter Sieg meiner Elf.“ SSV-Trainer Tobias Oliev: „Meine Mannschaft hat super gekämpft und hätte sich dafür mit einem Punkt belohnen können. Doch uns fehlt vorne ein richtiger Knipser.“ (Reinhard Michl)