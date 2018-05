Wieder kein Heimsieg

Zu wenig: . Das Sander Geburtstagskind Pascal Itter (links), hier gegen Radek Görner, erzielte den 1:1-Ausgleich. Am Ende aber hieß es auf der Sander Höhe am Tag der Arbeit 2:2. Foto: Michl

Sand. Der SSV Sand, bis zur Winterpause in der Heimbilanz die Nummer eins der Fußball-Verbandsliga, kann anscheinend zu Hause nicht mehr gewinnen.

Denn in einem Nachholspiel am Maifeiertag musste sich das Team von Trainer Peter Wefringhaus nach drei Nullnummern in Folge gegen den als Tabellenachten angereisten SV Neuhof, dem man in der Vorrunde noch mit 8:1 besiegt hatte, diesmal mit einem 2:2 (2:1) begnügen. Dabei hätte es für die Hausherren auch noch schlimmer kommen können.

In der Schlussminute kam der erst spät eingewechselte Gäste-Topvollstrecker Radek Görner doch einmal zum Torschuss, fand aber in Platzherrentorwart Johannes Schmeer seinen Meister.

Unterm Strich muss man bilanzieren, dass sich die Osthessen von Coach Alexander Bär den Punkt redlich verdienten. Sie waren über weite Strecken aggressiver, bissiger, zweikampfstärker und sorgten mit ihren blitzschnellen Kontern immer für Alarmstufe eins vor dem Platzherrenkasten. Dabei spielten ihnen die Sander aber auch ein um das andere Mal in die Karten.

Im Sander Offensivbemühen stimmte wenig. Oft passten die Lauf- und Passwege nicht, wurde die „Mit-dem-Kopf-durch-die- Wand-Taktik“ bevorzugt, zu spät das runde Spielgerät an den freistehenden Mitspieler gespielt. Dadurch fabrizierte die Wefringhaus-Elf völlig unnötige Abspiel- und Stochfehler in der Vorwärtsbewegung und baute damit den Gegner regelrecht auf.

Wie man mit Tempo und Druck, gepaart mit dem Willen, etwas zu reißen den Erfolg erzwingen kann,zeigten die Osthessen. Neuhof stoppte im eigenen Strafraum einen SSV-Angriffsversuch, überbrückte mit drei Spielzügen den gesamten Platz. Zuerst haderte Anastasov noch mit dem Schicksal, als er nur den Pfosten traf. Den Abpraller drückte jedoch der völlig freistehende Bartosz Stachelski (9.) unhaltbar für Schmeer über die Linie - 0:1.

Die Freude der Gäste war jedoch nur von kurzer Dauer. Nach feiner Vorarbeit von Daniel Wagner erzielte Geburtstagskind Pascal Itter (11.) den Ausgleich. Als dann Steffen Klitsch (30.) die Sander mit 2:1 in Front brachte, war zumindest vorübergehend die SSV-Welt wieder in Ordnung. Zudem spielte auch das Glück mit, Die Gäste (45.) trafen nur die Querlatte. Sie konnten aber den Ausgleich bejubeln, als erneut Stachelski (57.) einen Sander Abwehrschnitzer mit dem 2:2-Gleichstand bestrafte. Vorher war Antonio Antoniev mit einem Freistoß am SSV-Keeper Schmeer gescheitert, auf der Gegenseite verhinderte Torwart Ahmed Hadzic im Doppelpack mit Superreflex gegen Daniel Wagner den möglichen Platzherren-Sieg.