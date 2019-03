Wieder keine Punkte für TuSpo

Auch im dritten Auswärtsspiel der Fußball-Verbandsliga des neuen Jahres beim CSC 03 Kassel ging der Tuspo Grebenstein mit 0:2 (0:1) leer aus und blieb erneut ohne Tor. Wie schon bei der 0:1-Hinspielniederlage lagen die Unterschiede beider Mannschaften im Verwerten der wenigen Torchancen.

„Es war ein schlechtes Spiel beider Mannschaften. Ein Unentschieden wäre für uns gerecht gewesen“, kommentierte Tuspo-Trainer Valentin Plavcic die dritte Niederlage seiner Elf im vierten Spiel nach der Winterpause. Wie schon in den vorherigen Auswärtsspielen gerieten die Grebensteiner wieder früh ins Hintertreffen. Ein Einwurf im Mittelfeld und ein anschließender Pass in die Tiefe führten zum 1:0 durch Karim Kouay (7.). Für den Tuspo hatte Leon Ungewickel die Chance auf den Ausgleich, doch er konnte 03-Torhüter Lukas Rudolph nicht überwinden. Ansonsten hatten bei Mannschaften mit den nicht idealen Platzverhältnissen zu kämpfen. In der zweiten Halbzeit hatten die Grebensteiner zwei gute Möglichkeiten zum Ausgleich. Zunächst legte Manuel Frey den Ball zurück zu Karim Belarbi, der zu Adrian Schäfer weiterspielte, der wiederum knapp über das Tor zielte. Bei der zweiten guten Chance gab es eine 3:2-Überzahlsituation im Angriff. Frey spielte zu Ungewickel, dessen Schuss ein 03-Verteidiger noch vor der Linie klärte. Diese nicht genutzten Chancen sollten sich rächen, denn nach einem Fehlpass im Mittelfeld wurde David Simoneit freigespielt und sorgte mit dem 2:0 für die Entscheidung. zmw

Grebenstein: Schreiber - Trump, Möller, Drube - Schanze - Belarbi, Kowalski, Frey, Fried (75. Bajo) - Maiterth (27. A. Schäfer), Ungewickel.