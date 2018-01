TSV wieder vorn

Rothwesten besiegt SG Hombressen/Udenhausen im Finale 8:6

+ Starker Auftritt: Omar Bayoud (am Ball) überraschte mit Schachten/Burguffeln. Der A-Ligist setzte sich im Viertelfinale gegen Gruppenligist Calden/Meimbressen (Julian Führ) durch. Fotos: zhj (2) / zmw (2)

Immenhausen. „The same procedure as every year.“ Dieser am Silvestertag regelmäßig gesprochene Satz aus dem beliebten Sketch „Dinner for one“ traf auch auf die Siegerehrung beim Turnier der ersten Seniorenmannschaften am Abschlusstag der Immenhäuser Hallenfußballwoche zu. Der von der Stadtsparkasse Grebenstein gestiftete Wanderpokal ging nämlich schon zum vierten Mal in Folge an den Verbandsligisten TSV Rothwesten. Es war jedoch der schwierigste der vier Turniersiege für den TSV, der im Halbfinale gegen den drei Klassen tiefer spielenden A-Ligisten SG Schachten/Burguffeln schon mit 1:3 zurücklag und vor dem Aus stand. Der Favorit rappelte sich aber noch einmal auf und gewann am Ende mit 4:3.