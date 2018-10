Wiedergutmachung gelungen

Mit einem 26:24 (13:12)-Erfolg bei der SVH Kassel gelang den Zierenberger Handballern die Wiedergutmachung für die beiden Niederlagen aus der vergangenen Bezirksoberliga-Saison.

Die Mannschaft von Trainer Thomas Dittrich trat ersatzgeschwächt an. Die Gäste mussten auf Marcel Kunz, Oliver Eckhard, Mario Richter und Daniel Weber verzichten.

Dittrich war somit gezwungen, sein Team umzustellen und nicht zuletzt deshalb erwischten die Gastgeber den besseren Start. Sie setzten sich schnell mit 2:0 ab. Es dauerte sieben Minuten, ehe sich Benjamin Rode in die Torschützenliste eintragen konnte, Dennis Schindehütte in der neunten Minute zum 3:3-Ausgleich traf und Jesper Stiegenrot den 0:2- Rückstand in eine 5:3-Führung umwandelte.

In dieser Phase überzeugten die Zierenberger mit einer stabilen und flexiblen Abwehr und erzielten durch Tempogegenstöße leichte Treffer. In der 24. Minute führten die Gäste mit 12:7, hatten dabei aber einige hochkarätige Chancen liegen gelassen und damit eine Vorentscheidung versäumt. Stattdessen gelang es den Gastgebern noch einmal mit fünf Treffern in Folge auszugleichen, bevor Kevin Feller den 13:12-Pausenstand für den HSC erzielte.

Nach dem Seitenwechsel erwischten die Warmetaler den besseren Start und setzten sich bis zur 36. Minute wieder mit vier Treffern ab.

Dass es in der Folge doch noch einmal spannend wurde, lag an der mangelnden Chancenverwertung und vielen Abspielfehlern.

Es schien, als hätten beide Teams Probleme mit dem Spielgerät, da der Ball oft nicht richtig gefangen werden konnte oder den Akteuren einfach aus der Hand fiel. Der erneute Wechsel des Balles brachte schließlich eine leichte Verbesserung. Doch waren die Kasseler inzwischen wieder auf zwei Treffer heran gekommen und so blieb das Spiel bis zum Ende spannend. Den letzten Treffer in einer unterhaltsamen Partie warf Benjamin Rode.

Zierenberg:Zimmermann, J. Rudolph (Tor), Schindehütte 3, Jakob 3, Barthel 1, Schnitzer 4, Stiegenroth 3, Feller 2, A. Rudolph 1, Rode 3, Spangenberg 4/2, Kunz 2, Pfeiffer. (rü)