Wiegand führt Wolfhagen zum Sieg

Wolfhagen. Schöne Offensivaktionen und Kombinationen gab es am Sonntag bei sommerlichen Temperaturen auf der Liemecke zu sehen: Der FSV Wolfhagen besiegte den FC Bosporus Kassel mit 5:0 (2:0) und verlängerte somit dessen Negativ-Serie.

Von Beginn an drängten die Wölfe unter Trainer Halil Inan auf ein Tor. So kam Andre Nordmeier schon in der neunten Spielminute zu einer hundertprozentigen Chance: Auge in Auge mit dem gegnerischen Torhüter, Emre Balci, gab er jedoch keine gute Figur ab. Statt den Ball locker an ihm vorbeizuschieben oder sogar über ihn zu lupfen, schoss er ihn direkt in dessen Arme.

Nur zwei Minuten später war es dann FSV-Kapitän Timmo Wiegand, der mit einem Donnerschlag zum 1:0 sein Team erlöste. In der 26. Spielminute zeigte Demetrio D Agostino sein Können, als er im Alleingang Richtung Tor marschierte, den Ball an einem Gegenspieler vorbeilegte und Wiegand in den Fuß spielte, der frei vor dem Tor stand. Wiegand verfehlte jedoch den Kasten.

Beim Gegner lief derweil wenig zusammen. Die Mannschaft kam kaum zu einer Torchance und verlor, nachdem eine halbe Stunde gespielt ist, auch noch einen Spieler. Wolfhagens Dustin Taege schoss aufs Tor, der Ball war eigentlich schon über die Linie, da kam Nediljko Juricic und faustete ihn mit der Hand wieder ins Spielfeld. Das Problem: Juricic ist kein Torwart. Der Unparteiische zog zu Recht Rot und entschied auf Handelfmeter, den Wiegand souverän verwandelte.

Kurz vor dem Pausenpfiff schaffte es Yohannes Tekle doch noch, eine Chance für Bosporus herauszuholen - erfolglos.

In der zweiten Hälfte lief es für den FSV nicht mehr ganz so rund. Zwar waren sie mit einem Mann mehr auf dem Platz, machten sich dies aber nicht zu Nutze. Stattdessen verloren sie den Blick füreinander und vor allem die Passgenauigkeit.

Häufig entschied der Schiedsrichter auf Abseits, was die Zuschauer auf den Rängen anzweifelten. FSV-Coach Inan sagte dazu: „Die Abseitspfiffe waren am Ende nicht spielentscheidend.“

Endlich fing sich die Mannschaft wieder: Wiegand traf in der 81. Spielminute nach einer Unaufmerksamkeit des Gegners zum dritten Mal. Nur drei Minuten später machte der eingewechselte Cafer Guel nach einer Vorlage von - natürlich - Timo Wiegand das 4:0.

Spektakulär wurde es noch einmal in der 88. Spielminute: Dustin Taeges Lattenschuss aus 30 Metern Entfernung kullerte Wiegand vor die Füße, der sich nicht lumpen ließ und mit seinem vierten Treffer den Schlusspunkt setzte.

Inan: „Wir hatten das Spiel unter Kontrolle, waren die besser Mannschaft und haben verdient gewonnen.“