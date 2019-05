Wiegand trifft dreimal beim Wolfhager 4:1-Sieg

Wolfhagen – Wie erwartet ging der FSV Wolfhagen am Sonntagabend in Kassel als Sieger vom Platz. Die Wölfe schlugen den FC Bosporus Kassel mit 4:1 (1:0). Mit dem Sieg kletterte Wolfhagen auf den dritten Tabellenplatz und sind jetzt wieder mittendrin im Rennen um Platz zwei.

Das erste Tor fiel früh: Bereits in der elften Minute schob Thomas Schin den Ball zum 1:0 in den Kasten der Heimmannschaft. Doch das sollte es fürs Erste gewesen sein. In der ersten Halbzeit schaffte es der FSV nicht, eine weitere Chance zu verwerten, was Trainer Halil Inan verärgerte: „Wir hätten den Sack schon früher zumachen müssen. Nach der ersten Hälfte hätte es schon 3:0 stehen müssen.“ So aber stand nur das magere 1:0 zur Pause zu Buche.

Doch das änderte sich schnell. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff traf Wölfe-Kapitän Timo Wiegand zum 2:0. Es sollte nicht sein einziger Treffer bleiben. In der 57. Spielminute kassierte Bosporus eine rote Karte. Hermon Brhane trat bei einem Zweikampf nach. Nun waren die Kassler in Unterzahl, was den Außenseiter noch mehr schwächte.

Als gut eine Stunde gespielt war, war erneut Wolfhagens Top-Stürmer zur Stelle: Wiegand erzelte sein 35. Saisontor. Und in der 84. setzte er mit seinem dritten Treffer des Tages den Schlusspunkt.

Aber auch Wolfhagens Keeper Timon Dietrich konnte dem Ball einmal nur noch hinterhersehen: Nachdem die Offensive des FSV in einer Vorwärtsbewegung gestoppt wurde, konterte Bosporus. Stürmer Umut Muhammed Eker stand allein vor Dietrich und schoss an ihm vorbei in die Ecke und verkürzte zum zwischenzeitlichen 1:3. Gespielt waren da 70 Minuten.

Nur kurze Zeit später hatte Bosporus sogar die Chance in Unterzahl auf 2:3 zu verkürzen. Doch der Mann zwischen den Pfosten war auf dem Posten und vereitelte souverän.

Alles in allem ist Inan nach der Partie zufrieden, einzig die Chancenverwertung kritisiert er: „Wir haben ordentlichen Fußball gespielt und verdient gewonnen. Nächste Woche geht es auf demselben Rasen weiter.“

Dann wird es jedoch nicht so einfach werden wie diesmal. Dann heißt der Gegner Türkgücü. Der steht auf Tabellenplatz vier und nur der Sieger kann sich Hoffnungen machen, die Aufstiegsrunde zur Verbandsliga zu erreichen. zis