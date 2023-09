Wild, wilder, Aufsteigerduell

Teilen

Doppelt erfolgreich: Nico Weller steuerte zwei Tore zum Espenauer 4:3 über Wilhelmshöhe bei. © Raphael Wieloch

Hohenkirchen – Im Duell zwischen dem SV Espenau und der TSG Wilhelmshöhe, den Tabellennachbarn der Fußball-Gruppenliga, bot sich den rund 200 Zuschauern in Hohenkirchen eine ereignisreiche Begegnung. Am Ende bezwang Espenau die TSG mit 4:3 (2:2).

Die Gäste gingen bereits in der dritten Minute in Führung: Ein direkter Freistoß von Sinan Üstün landete im Tor. Die Führung der Gäste sollte allerdings nicht lange Bestand haben, Espenau schlug bereits wenige Minuten später zurück – und das direkt doppelt.

Zunächst war es Jan Schleiden, der nach schöner Vorlage von Felix Höf in der elften Minute den Ausgleich erzielte (11.). Nur zwei Minuten später drehte Tobias Mirwald das Spiel per Elfmeter sogar komplett.

Doch auch die Führung der Gastgeber war kurzweilig. In der 25. Minute glich Fabio Ohms für die Gäste aus. Nach einer Flanke von Florian Müller stand der Stürmer der Gäste im SVE-Strafraum völlig blank (25.). Nach dem Ausgleich gab es im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit Chancen auf beiden Seiten, die aber nicht genutzt wurden, und so ging es mit einem 2:2 in die Pause.

Nach der Pause kam der SVE stark aus der Kabine und belohnte sich folgerichtig mit der erneuten Führung. Jan Schleiden legte für Torjäger Nico Weller auf, der den Ball frei vor dem Tor gekonnt über den Gäste-Torhüter zum 3:2 hob (52.). Die Drangphase der Espenauer riss trotz des Tores nicht ab und so war es kurze Zeit später erneut Nico Weller, nach Vorlage von Marvin Breitlauch, der die Führung ausbaute (60.).

Eine Vorentscheidung war der Doppelschlag jedoch nicht, die Gäste schlugen zurück. Florian Müller verkürzte. Der Stürmer kam nach einer Freistoßflanke am langen Pfosten zum Abschluss, nachdem er Verteidiger Cedric Schlinke aussteigen ließ (63.).

In der Folge liefen die Gäste an, während Espenau kaum noch für Entlastung sorgen konnte. Wilhelmshöhe wurde dabei allerdings nicht mehr zwingend und so blieb es beim 4:3. Unter dem Strich war es ein verdienter Erfolg, so sah es auch der aktuell verletzte SVE-Verteidiger Stefan Ansari: „Am Ende des Tages war es ein verdienter Sieg. Besonders unsere schnellen Flügelspieler haben ein super Spiel gemacht. Durch ihre gefährlichen Bälle in die Mitte sind die Tore gefallen.“ (Jannes von der Beeck)