TSG will den Fußballkreis verlassen

Hofgeismar/wolfhagen. Die TSG Hofgeismar will den Fußballkreis Hofgeismar-Wolfhagen verlassen und in der nächsten Saison im Fußballkreis Kassel auf Torejagd gehen. Entsprechende Informationen der HNA bestätigte der Hofgeismarer Fußballchef Maik Kolle auf Anfrage.

Im heimischen Fußballkreis fühle man sich permanent benachteiligt, sagte Kolle. Weitere Einzelheiten wolle er nicht in der Öffentlichkeit breittreten, aber „ich könnte ein ganzes Buch darüber schreiben.“ Dass es nicht so einfach ist, den Fußballkreis zu wechseln, weiß der Abteilungsleiter. Beide Fußballkreise müssen dem Wunsch der TSG zustimmen, sowohl der Kreisfußballausschuss Hofeismar-Wolfhagen muss als auch Kassel. Bislang wurden in diesen Gremien noch keine Beschlüsse gefasst. Laut Kolle habe man seine Unzufriedenheit schon vergangenes Jahr geäußert. Nach Gesprächen auch mit dem Hessischen Fußballverband habe man dann aber angekündigt, es noch einmal im hiesigen Fußballkreis zu versuchen.

Die Fahrten zu den Auswärtsspielen würden für die TSG tragbar sein, sagte Kolle. Mögliche Gegner wären beispielsweise Ahnatal II oder OSC Vellmar III oder Simmershausen II. Dafür entfielen Fahrten ins Wolfhager Land. Aber auch Derbys gäbe es nicht mehr. Das Spiel gegen Inter morgen wäre dann das lezte. (mrß)