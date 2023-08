„Wir gehen mit Respekt, aber ohne Angst ins Spiel“

Rolf Sattorov © Privat

Wolfhagen – Fans des Fußball-Verbandsligisten FSV Rot-Weiß Wolfhagen können wohl noch etwas mit dem 4. Juni 2022 anfangen. An diesem Tag verloren die „Wölfe“ das Spitzenspiel der Gruppenliga bei Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach mit 2:4 und büßten ihre Chance auf den Aufstieg in die Verbandsliga ein, während die Hausherren den Aufstieg bejubelten.

Es war die letzte Niederlage der Rot-Weißen in einem Ligaspiel und im Pokal. Ein Jahr später folgte nach einer Saison der Superlative der Aufstieg in die Verbandsliga. In der Vorwoche trafen sich beide Mannschaften in der sechsthöchsten deutschen Liga wieder und der FSV revanchierte sich auf der Liemecke mit einem 1:0-Erfolg. Damit ist der FSV auch seit drei Spielen in der Verbandsliga ungeschlagen. Das soll auch nach dem nächsten Spiel am Sonntag (15 Uhr) bei der SG Bronnzell so bleiben.

Ein Spieler, der an dem guten Start des Neulings mit zwei Siegen und einem Unentschieden einen wertvollen Anteil hat, ist Rolf Sattorov. Der Neuzugang erzielte in der Vorwoche das Siegtor durch einen verwandelten Strafstoß in der fünften Minute der Nachspielzeit und erzielte auch in den beiden vorherigen Spielen jeweils ein Tor, sieht aber bei seiner Leistung noch Luft nach oben: „Mit den drei Toren ist es für mich gut gelaufen, aber in den Spielen hätte ich von mir noch mehr erwartet. Als neuer Spieler benötige ich noch etwas Zeit, mich mit meinen neuen Mitspielern einzuspielen.“

Trotz des guten Starts warnt Sattorov vor zu viel Euphorie: „Es sind erst drei Spiele gespielt und das kann es sehr schnell auch wieder in eine andere Richtung gehen. Wichtig ist es, dass wir nicht in die Abstiegszone abrutschen. Vom Potential her traue ich uns aber einen sicheren Mittelfeldplatz zu.“

Gegner Bronnzell war in der vergangenen Spielzeit Aufsteiger und sorgte dort mit Platz zwei für Furore. Erst in den Relegationsspielen zur Hessenliga wurden die Osthessen mit einer Niederlage und einem Unentschieden gestoppt. Nicht so rund lief es für die Osthessen in den ersten drei Spielen.

Zwar gab es zum Auftakt einen 4:1-Sieg über Willingen, doch danach wurden die Auswärtsspiele beim Neuling Reichensachsen mit 1:4 und in Vellmar mit 3:4 verloren. „Wir gehen mit Respekt, aber ohne Angst in dieses Spiel“, ist der Angreifer zuversichtlich, einen oder gar drei Punkte holen zu können. „Dafür müssten wir aber wieder sehr viel für unser Spiel investieren.“

Bei seinem neuen Verein habe er sich schon recht gut eingelebt. Den Schritt von der Hessenliga eine Liga tiefer in die Verbandsliga hat der Zahntechniker dabei nicht bereut: „Ich bin jetzt 32 und habe seit der A-Jugend immer mindestens in der Hessenliga gespielt.

Der zeitliche Aufwand und die Fahrten von Kassel nach Stadtallendorf sind da schon sehr hoch. Nach Wolfhagen sind es da nur etwa 15 Minuten.“ (Michael Wepler)